Kapuskasing : manifestation contre le racisme envers les Noirs

L’événement était présenté en appui au mouvement Black Lives Matter et aux manifestations mondiales contre le racisme et la discrimination contre toute minorité.

Les trois organisatrices de la marche de Kapuskasing se disent très satisfaites de la participation et de l’appui des gens de la communauté. Elles disent avoir voulu contribuer à contrer le racisme.

C'est un problème global. Comme toutes les autres villes et villages, on en a ici et nous avons aussi un mot à dire contre ça , affirme Crystal Dostie.

Nous sommes une petite ville, mais on a encore des changements à faire en tant que problèmes de racisme. Brielle Deschamps, une des organisatrices de la marche.

Trois jeunes filles ont organisé la marche contre le racisme, soit Amanda Lalonde, Crystal Dostie et Brielle Deschamps. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Ça commence par une personne qui peut faire la différence , ajoute Amanda Lalonde.

Avant d’entreprendre la marche, les participants ont observé 8 minutes, 46 secondes de silence à la mémoire de George Floyd, et de tout membre d'une minorité qui a été tué à la suite de brutalité policière.

Avant la marche, les participants ont observé 8 minutes et 46 secondes de silence, dont plusieurs à genou, à la mémoire de George Floyd et d'autres personnes issues de minorités, qui ont perdu la vie à la suite de brutalité policière. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Amélie Simard et sa fille Paris estiment que les injustices durent depuis trop longtemps.

C’est vraiment essentiel qu’on change des manières. Des fois, on ne sait pas où est notre place (...) mais on demande des questions, on s’éduque et on essaie de changer pour les générations futures , affirme Amélie Simard.

Amélie et Paris Simard avec leurs affiches contre le racisme. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Il faut qu’on signe des pétitions, il faut qu’on participe à des manifestations, il faut qu’on utilise notre voix , indique Paris Simard.

Présent à la marche, le député néo-démocrate provincial de Mushkegowuk Baie-James, Guy Bourgouin, a souligné que le racisme systémique touche davantage les membres des Premières Nations.

Les participants se sont rassemblés dans le parc Riverside à la fin de la marche. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Il ne faut pas penser que c’est juste un problème des corps policiers. C’est dans tous les systèmes qu’on a. Les gouvernements vont devoir faire des réformes dans tout, qu’on enlève ce racisme systémique à la grandeur du Canada, dans les provinces et dans le monde , dit-il.