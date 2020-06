L’école de conduite Le Tournant ferme ses portes

La fermeture de l’école annoncée sur sa Facebook provoque bien des réactions sur les réseaux sociaux.

Plusieurs clients ont partagé leur mécontentement face à cette situation.

C’est le cas d’Ashley Girard-Huumo, qui était sur le point de conclure ses cours.

Je trouve que c’était vraiment mal fait. Durant toute la période du coronavirus, nous n’avons presque pas eu de nouvelles, dit-elle. Nous n’avons qu’un seul message au début et après plus rien. Ce ne sont même pas eux qui m’ont appris que les écoles de conduite allaient redémarrer. Je trouve que nous avons eu un très mauvais service.

Certains clients avaient payé l’entièreté du cours de conduite.

Ashley Girard-Huumo s’interroge sur le moment où elle pourra poursuivre son apprentissage.

Il faudra que je récupère l’argent de mes cours et par la suite, je devrai me trouver une autre école de conduite, mais on ne sait pas trop comment ça va fonctionner , déplore-t-elle, ajoutant qu’elle a tenté de joindre l’Association québécoise des transports (AQTr).

L’AQTe est l’organisme qui chapeaute les écoles de conduite du Québec. Sur son site web, elle indique qu’elle a la responsabilité d’accompagner les élèves dans leur demande de remboursement.

Les élèves qui sont pris en charge par l’AQTe recevront par la poste ou par courriel les démarches à entreprendre pour poursuivre leur formation dans une autre école de conduite reconnue , peut-on lire également.

La seule école de conduite privée d’Abitibi-Ouest ferme

À La Sarre, Le Tournant était la seule école de conduite privée.

Les futurs apprentis conducteurs de l’Abitibi-Ouest pourront cependant compter sur le Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi, qui est l’un des rares établissements publics au Québec à offrir des cours de conduite. Actuellement, le CFP n’opère pas au maximum de sa capacité.

On a le potentiel et la capacité d’avoir 250 élèves et en ce moment nous en avons 150, donc on est capable d’augmenter la cadence et d’offrir le service aux jeunes de l’Abitibi-Ouest , affirme le directeur des services de la formation professionnelle, Yves Dubé.

L’école Le Tournant n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.