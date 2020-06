La baisse des dons de plasma inquiète Héma-Québec

Les besoins en plasma augmentent constamment en raison de ses vertus et de ses usages de plus en plus vastes dans le milieu de la santé.

Héma-Québec appelle donc à l'effort collectif pour réduire la dépendance face aux États-Unis, d'où le plasma provient en forte proportion.

Actuellement, seulement 22 % de la demande en plasma au Québec est comblée localement.

Le chiffre magique à atteindre pour nous, c'est le chiffre d'autosuffisance de 30 % Laurent-Paul Ménard, directeur des relations publiques d’Héma-Québec,

Cela permettrait de combler les besoins vitaux, c'est-à dire, les patients pour qui c'est une question de vie ou de mort , donc pour ceux chez qui il n'y a pas de traitement alternatif possible, souligne le directeur des relations publiques d’Héma-Québec, Laurent-Paul Ménard.

Il explique qu'il n'est pas exclu que les États-Unis limitent éventuellement l'accès à leurs produits sanguins, ce qui serait catastrophique au Québec.

C'est loin d'être impossible. On ne tire pas la sonnette d’alarme, mais on suit néanmoins la situation de très près, parce que ça peut évoluer très rapidement , estime M. Ménard.

L'approvisionnent extérieur en produits du plasma coûte plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui représente une part importante du budget annuel d'Héma-Québec. Les prix des produits plasmatiques peuvent fluctuer selon l'offre et la demande. C'est l'une des principales raisons qui pousse Héma-Québec à favoriser le don local.

Des donneurs trifluviens

Myriam Magny a fait son premier don à vie chez Plasmavie à Trois-Rivières samedi. Elle a vu une publication sur les médias sociaux faisant état des besoins.

Je me suis levée et je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui. Je suis en congé , indique Mme Magny.

D’autres donneurs sont de véritables habitués. C’est le cas de Robert Gagnon qui a 126 dons à son actif.

Cela prend à peu près 30 à 45 minutes. Tu relaxes. Tu parles avec les gens. C'est un geste de solidarité envers la société, estime M. Gagnon.

Marie-Claude Malo, elle, comprend particulièrement bien les besoins en plasma, ayant été receveuse par le passé.

J'ai moi-même eu un cancer, il y a une dizaine d'années, ce qui fait que j'ai vécu de l'intérieur les transfusions sanguines. Donc, c'est une façon pour moi de redonner au suivant , conclut-elle.

Un don de plasma Photo : Radio-Canada

Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle on trouve trois types de cellules : les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ce liquide jaune constitue 55 % du volume total du sang. Cette substance est, entre autres, utilisée pour traiter des maladies telle l’hémophilie. Il est possible d’effectuer un don de plasma tous les six jours.

D'après un reportage de Marie-Ève Trudel.