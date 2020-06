Toronto : un groupe de manifestants demande des « solutions à l'inégalité raciale »

Nous sommes ici pour reconnaître que pendant 400 ans, mon peuple a été opprimé, nous avons été affligés , a déclaré Jacob Malcolm, membre de Remember the 400 - le groupe communautaire à but non lucratif à l’origine de l'événement.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Les manifestants brandissent les mots "Remember the 400". Photo : Radio-Canada / Talia Ricci/CBC News

Les participants se sont rassemblés au parc Christie Pits vers 13 h samedi après-midi. Ils ont ensuite pris la rue et ont marché jusqu’à l’assemblée législative provinciale, Queen's Park, tout en scandant des slogans tels Black Lives Matter et Je ne peux pas respirer .

Toronto est la scène de manifestations répétées depuis le décès de Regis Korchinski-Paquet, une Torontoise qui est morte suite à une chute d’un balcon au 24e étage durant une intervention policière.

Les manifestations liées à la mort de George Floyd, aux États-Unis, motivent aussi les manifestants à Toronto. Nous entendons les cris de nos frères et sœurs de l'autre côté de la frontière et d’ailleurs dans le monde , a déclaré M. Malcolm à CBC Toronto.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  "They want our rhythm but not our blues", "Ils veulent notre rythme, mais pas notre blues" (traduction libre) Photo : Radio-Canada / Talia Ricci/CBC News

Tamar Houlder, membre du groupe, est d'accord.

Les gens pensent qu'il n'y a qu'une Breonna Taylor ou un George Floyd, mais il y a des millions de Breonna Taylors et George Floyds , a-t-elle déclaré. Trop c'est trop.

Il faut se défendre

Jamal Myers a amené ses deux jeunes filles, London et Raiyne, pour qu’elles participent à leur première manifestation. London affirme marcher pour mettre fin au racisme .

M. Meyers affirme qu’ il faut se défendre , ce qui explique sa présence à la marche de samedi.

Pendant ce temps, un autre rassemblement contre le racisme envers les Noirs a lieu devant l'ancien hôtel de ville, sur la rue Queen, où les manifestants demandent la fin du racisme envers les Noirs et de la discrimination dans les institutions et les systèmes .

La communauté noire appelle le gouvernement de l'Ontario et les chefs de file institutionnels d’aller au-delà des études et de convoquer des comités et des groupes de travail pour mettre en œuvre des politiques et des réformes pour instaurer de véritables changements , a déclaré Adaoma Patterson, présidente de la Jamaican Canadian Association, dans un communiqué publié avant la manifestation qui se tient devant l’ancien hôtel de ville. Le moment est venu d'agir.

Des manifestations similaires sont également en cours cet après-midi, notamment à Mississauga, Markham et Sarnia, en Ontario.