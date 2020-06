La façade d'un immeuble de la rue Saint-Paul menace de s'effondrer

Le conseiller du district du Cap-aux-Diamants, Jean Rousseau, a sonné l'alarme sur la situation vendredi.

S'activant sur les réseaux sociaux, il a rappelé d'entrée de jeu que le propriétaire, Nicolas Paradis, avait réclamé dès 2017 la permission de construire de l'hébergement touristique.

Il avait déclaré lors d'une séance du conseil d'arrondissement au printemps 2017 qu'il n'investirait pas un sous dans la façade tant qu'on ne lui donnerait pas l'autorisation , lance-t-il.

Selon M. Paradis, rencontré samedi devant l'immeuble construit en 1936, la façade a besoin de travaux d'étaiement rapidement, sans quoi il sera trop tard. On est rendu à avoir un permis de construction et de procéder à l'étaiement. Je ne veux pas me retrouver à dire que ça a trop tardé et qu'il faut démolir le bâtiment , dit-il à propos de son projet soumis à la Ville.

Tout a été fait en fonction de garder la façade, c'est important de réagir rapidement. Nicolas Paradis, promoteur et président de GParadis Inc.

Or, l'hébergement touristique commercial est permis seulement dans certains secteurs de la ville identifiés par le zonage C10.

L'usage en question n'est pas autorisé à cet endroit de la rue Saint-Paul. Pour obtenir ce qu'il souhaite, il devra donc obtenir une autorisation de changement de zonage de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec. D'ici là, aucun permis de construction ne sera délivré.

M. Paradis, lui, assure que c'est le seul moyen de rentabiliser les travaux de construction sur l'immeuble. Pour assurer une pérennité à la façade du bâtiment, on n'a pas le choix d'investir des sommes qui sont assez astronomiques. Ça prend des projets capables de prendre en charge les frais , plaide-t-il.

Il a accepté de faire passer son projet de 58 à 45 unités. Mais encore là, l'usage ne le permet pas.

Des blocs de béton ont été placés par mesure de sécurité à l'initiative du propriétaire Nicolas Paradis. Photo : Radio-Canada

Dialogue et compromis

Il faut sauver cette façade et c'est ce que je m'évertue à faire , lance pour sa part Jean Rousseau. Il est magnifique. Plus que ça, il a un impact sur les bâtiments adjacents.

Selon lui, la nature même de l'usage est au coeur du problème et des délais. Si on avait parlé de condominiums dès le début, on en serait pas là.

Pour régler l'impasse, l'élu veut provoquer des rencontres entre le promoteur et les citoyens. C'est à lui de démontrer que c'est un projet qui peut s'intégrer , dit-il, rappelant qu'un changement de zonage pourrait se solder par une démarche référendaire.

L'hébergement touristique, selon M. Rousseau, peut signifier des impacts sur la quiétude et la qualité de vie des résidents. À M. Paradis de pouvoir nous démontrer qu'il saura gérer ce type de situation , répète-t-il.

En attendant, une chose est sûre à son avis : Il a une obligation de l'occuper, c'est une condition incontournable.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier