La Baie de Beauport accessible au public, mais pas les spas ni les parcs aquatiques

La Baie de Beauport est accessible au public depuis samedi, au grand plaisir de plusieurs. Pendant ce temps, les spas et les parcs aquatiques ne savent toujours pas quand ils pourront ouvrir leurs portes.

La Baie de Beauport a officiellement ouvert sa plage samedi. Malgré la pandémie qui continue de sévir, toutes les activités, ou presque, sont offertes, comme à l'habitude.

Le camion de restauration, les bars, les activités nautiques et les cours de yoga ou de planche à voile sont maintenus. Les prestations musicales ont cependant dû être sacrifiées.

Ce qu'on fera c'est peut-être des petites prestations pour de la musique d'ambiance pour animer la plage. Malheureusement, on met une pause sur notre programmation musicale en espérant être de retour l'été prochain , explique le directeur général Martin Genois.

Effet probable de la pandémie : Martin Genois a constaté que les plaisanciers qui fréquentent la Baie de Beauport sont plus jeunes cette année.

Il explique le phénomène par la fin prématurée des classes et le retard pris dans les emplois d'été en raison de la COVID-19.

Les spas veulent rouvrir

L'impatience grandit dans les spas de la région, qui n'ont toujours pas reçu le feu vert du gouvernement pour rouvrir. La santé publique a approuvé le plan de relance soumis par l'Association des spas du Québec. Mais malgré l'aval des autorités, aucune date n'est encore arrêtée pour la reprise des activités.

Plusieurs propriétaires de spas ne comprennent pas comment les piscines publiques peuvent recevoir les baigneurs, sans que leurs bassins, qui sont chlorés et supervisés, puissent accueillir les plaisanciers.

C'est frustrant de savoir que moi, comme entreprise, j'ai à faire un plus grand effort que d'autres entreprises sans avoir aucune compensation , déplore Hugues Lavoie, propriétaire du Nordique Spa de Stoneham. Il voit ses pertes grandir de semaine en semaine.

Le gouvernement permet uniquement la reprise des massages dans les spas, mais les consignes sont strictes : les massothérapeutes doivent porter des visières et les clients ne peuvent pas se changer dans les vestiaires ni ouvrir les portes eux-mêmes.

Et les parcs aquatiques?

Le Bora Parc du Village Vacances Valcartier Photo : Radio-Canada

Le Village Vacances Valcartier demeure dans le flou le plus complet quant à sa réouverture. Le centre récréotouristique a soumis un plan de relance aux autorités sanitaires, sans obtenir de réponse en retour.

Le Village Vacances assure faire tout en son possible pour limiter les risques de propagation, en limitant le nombre de plaisanciers sur le site, en dirigeant la vente de billets strictement en ligne et en assignant à chaque groupe une heure précise d'arrivée pour éviter les cohues à l'entrée.

Ça devient critique à partir de maintenant évidemment, c'est pour ça qu'on a besoin d'une réponse à savoir si on peut rouvrir et à quel moment on va pouvoir rouvrir, parce qu'on a besoin d'environ deux semaines pour préparer les parcs , souligne Martin Drouin, l'un des propriétaires.

Le Village Vacances Valcartier emploie jusqu'à 1000 personnes pendant l'été.

D'après les informations de Sébastien Tanguay