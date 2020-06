La FEESO exige une série de mesures avant la réouverture des écoles

Selon CBC News, des membres de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) affirment que, bien que les intervenants en éducation soient impatients de rouvrir les écoles, le gouvernement provincial doit régler des problèmes uniques avant de permettre aux élèves de revenir à l’école.

Entre autres choses, le syndicat demande au gouvernement de fournir plus d'équipement de protection individuelle, d’assurer un nettoyage et une désinfection des lieux plus assidue, ainsi que plus de financement pour l'augmentation du nombre d’employés qui vient avec la gestion d’une école pendant une pandémie.

De nombreuses publications soulignent que la reprise de nos routines antérieures à la COVID-19 comporte des risques évidents sans mise en place de procédures de santé et de sécurité appropriées , peut-on lire dans le document préparé par la FEESO.

Le rapport, qui en est encore à sa première version, sortira sous sa forme définitive la semaine prochaine, a déclaré le président de la FEESO, Harvey Bischof, dans une entrevue avec CBC Toronto vendredi.

Les écoles de la province resteront fermées jusqu’en septembre. En attendant, l’éducation se fera à distance. Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, a déclaré qu'un plan complet pour la réouverture des écoles de la province sera publié d'ici la fin juin.

Une approche (…) moins combative

Alexandra Adamo, porte-parole du ministre de l’Éducation Steven Lecce, a déclaré que le ministère avait rencontré des groupes du secteur de l'éducation de l'Ontario, y compris la FEESO.

Dès la fermeture de l'école, à la mi-mars, nous avons agi rapidement pour engager des consultations formelles et régulières avec le secteur de l'éducation, y compris les syndicats d'enseignants. En fait, au cours de la fermeture, nous avons rencontré nos partenaires sociaux plus de 70 fois, y compris la FEESO. Nous nous engageons à ramener les élèves et le personnel en toute sécurité dans les écoles , a déclaré Mme Adamo.