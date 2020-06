Olga remporte le concours Polyfonik 2020

Merci, je suis tellement heureuse! , a réagi Olga, samedi matin, lorsqu’elle a appris la nouvelle en direct à l’émission Culture et Confiture.

Maintenant, je suis une artiste. Olga, gagnante de Polyfonik 2020

Après plus d’une heure et demie de délibération, les juges Renelle Ray, Mario Lepage et Charlotte Corbisier ont choisi de lui décerner le prix France Levasseur-Ouimet.

Elle s’est mise entièrement dans sa performance, ses textes étaient vraiment forts, les mélodies... Elle a réussi à nous présenter quelque chose d’unique , a déclaré en leur nom le directeur du Centre de développement musical de l'Alberta, Mathieu Damer.

À écouter aussi : Polyfonik 2020 : les confidences d'Olga

Une fête en ligne

Avec l’interdiction de grands rassemblements, c’est lors d’un spectacle diffusé en ligne vendredi que les trois finalistes 2Moods, Mozza et Olga ont défendu leurs chansons.

Olga a réussi à mettre tous les éléments ensemble dignes d’une performance et d’une artiste, autant avec son talent d’auteure-compositeure que d'interprète , a salué M. Damer.

L’artiste de Calgary explique avoir adoré faire du théâtre quand elle était plus jeune et se plaît à entrer dans la peau de personnages quand elle interprète ses créations.

Je prends des chansons qui n’ont rien à voir avec ma vie et je me mets dans un personnage et je chante les émotions que pourrait ressentir ce personnage, donc c’est plus un rôle d'acteur en chantant, finalement , raconte-t-elle.

Le concours Polyfonik lui aura permis d’explorer et de faire davantage confiance à ses talents d’auteure-compositrice.

Cette expérience m’a permis de prouver que, oui, j’étais capable d’écrire une chanson, de composer une musique, de trouver une mélodie, donc ça m’apporte un sentiment d’accomplissement et l’envie d’en faire plus , dit-elle en avouant qu’elle a dû faire un travail psychologique sur elle-même en amont de la compétition.

Avec plus de 1200 écoutes à travers la province, Matthieu Damer s’est dit vraiment satisfait du résultat de ce 31e concours de la relève musicale albertaine.

Le jury a également décerné le prix Ronald Tremblay de la chanson primée à la chanson Savais-tu de Mozza.

Le prix du public Jean-Claude Lajoie sera dévoilé la semaine prochaine. Il est encore possible de voter pour son candidat favori en ligne.