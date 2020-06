Plus de 20 000 $ d'amendes pour des infractions à Loi sur les forêts en Abitibi-Témiscamingue

L'entreprise Forestière Eacom Timber corporation écope d'une amende de plus de 13 000 dollars pour des infractions en lien avec l’intégrité du milieu forestier.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a rendu publics les noms des individus et des entreprises ayant enfreint la Loi sur les forêts ou la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.

Les jugements ont été rendus durant la première moitié de 2020.

On reproche à l'entreprise de couper du bois hors du secteur prescrit au permis d'intervention et pour un volume non récupéré de bois utilisable dépassant la limite permise.

L'entreprise M.C Forêt.inc écope aussi d'une amende de plus de 3 000 dollars pour être passée dans une lisière boisée en bordure d'un plan d'eau avec de la machinerie forestière et d'avoir construit un chemin à moins de 60 mètres d'un lac sans avoir stabilisé la pente du talus.

Makwa Machinerie, l'Association Quad Abitibi-Ouest et Denis Cimon ont également été épinglés par les autorités pour diverses infractions en lien avec la forêt.

En tout, les amendes dépassent 20 000 dollars pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour la province, il y a eu 71 infractions totalisant 90 000 dollars d'amendes.