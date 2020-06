Les autorités recherchent un homme de 28 ans évadé du pénitencier de la Saskatchewan

Le prisonnier a été vu pour la dernière fois mercredi. Sa disparition a été rapportée en soirée, après que les agents correctionnels aient procédé à un décompte. Il était emprisonné à l’unité de sécurité minimale du pénitencier.

Service correctionnel du Canada indique que le détachement de la Gendarmerie royale du Canada de Prince Albert a été mis au courant et qu’un mandat d’arrêt a été émis pour l’arrestation de Carey Henry.

Toute personne ayant des informations sur l'endroit où se trouve Carey Henry est priée de communiquer avec la police. Photo : Fournie par Service correctionnel Canada

Le fugitif mesure 1,91 m et pèse 104 kg. Il a la peau foncée, les yeux marrons et les cheveux noirs.

Il purgeait une peine de quatre ans et six mois pour non-respect de ses conditions de remise en liberté, entrave au travail des policiers, possession de biens criminellement obtenus, en plus de deux infractions liées au code de la sécurité routière.

Une enquête sur les circonstances de l’évasion de Carey Henry est présentement en cours.