L’industrie agricole préoccupée par un rapport sur l’avenir du système alimentaire

Vendredi, le comité de planification régionale du Grand Vancouver a entendu les doléances du président du comité consultatif agricole de la région, Mike Manion.

En faisant le constat que les changements climatiques, la diminution de la main-d’oeuvre et la population croissante nécessitent l'utilisation de nouvelles technologies, le rapport sorti en janvier recommande entre autres d’utiliser des capteurs d'humidité, une culture intérieure verticale et la robotique pour augmenter la production alimentaire et l'autosuffisance.

Il est clair que la technologie a un rôle à jouer dans l'agriculture , reconnaît M. Manion.

Or, la recommandation du rapport L'avenir du système alimentaire de la Colombie-Britannique de prendre 0,25 % de la Réserve de terres agricoles de la province pour créer une nouvelle zone agricole industrielle est préoccupante, selon lui.

L'augmentation de la valeur des propriétés à travers la Colombie-Britannique a rendu plus difficile de garder les terres abordables pour les agriculteurs, et autoriser le développement d'une petite partie de la réserve alimenterait la spéculation et les coûts, plaide-t-il.

Le conseiller municipal de Richmond, Harold Steves, fait écho à ce sentiment, en avertissant qu'une telle mesure est un terrain glissant : Une fois que vous avancez sur cette route, vous ne pouvez pas vous arrêter.

Dans la région métropolitaine de Vancouver, un acre de terrain peut coûter des millions de dollars. Photo : Reuters / Dylan Martinez

Le manque d'espace, un énorme problème

Étonnée par ces critiques, l’une des auteures du rapport et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la sécurité alimentaire, Lenore Newman, insiste sur le fait que la recommandation est conçue pour augmenter la production alimentaire locale .

Ce que nous avons entendu de l'industrie agrotechnologique, dit-elle, c’est qu'ils n'ont pas d'espace pour faire ce qu'ils veulent faire. C'est un énorme problème .

La recommandation demeure troublante pour le directeur de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire à l'Université polytechnique de Kwantlen, Kent Mullinix, qui estime par ailleurs que de nombreuses parties du rapport sont erronées .

Mettre l’accent sur la technologie ne servira qu'à attirer de grandes sociétés qui peuvent déjà se permettre d'investir , croit-il.

L'adoption de technologies par les agriculteurs au cours des 50 dernières années a largement conduit à la disparition de l'agriculture familiale et a miné le bien-être des agriculteurs , explique M. Mullinix.

Mme Newman soutient que la réponse aux recommandations a été positive de la part de petits agriculteurs comme des grands.

La technologie agricole a toujours été négligée en Colombie-Britannique, dit-elle, c'est pourquoi le groupe de travail a été chargé de s'y concentrer.

Avec les informations de Maryse Zeilder