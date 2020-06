Autre fermeture pour le restaurant Au Petit Lutin de Rouyn-Noranda

Le directeur du CAFÉE Les Transformeurs, Paul Hébert, soutient que la COVID-19 a joué un rôle majeur dans la fin de ce projet.

Paul Hébert indique que la fin de l’aventure du restaurant Le Petit Lutin ne sonne toutefois pas le glas de l’organisme qu’il dirige.

La CAFÉE compte poursuivre sa mission, qui est d’aider les élèves en difficulté à intégrer des compétences en milieu de travail.

On n’est pas capable de maintenir un local avec des tables vides et de maintenir un tarif avec ça alors on va regarder pour un petit local qui nous permettra d’offrir des plats économiques en poursuivant notre mission , explique Paul Hébert.

On veut vraiment poursuivre notre mission, mais ce ne sera plus dans un contexte de restauration Paul Hébert

Il s’agit d’une décision crève-cœur, mentionne M. Hébert et la suite des choses s’annonce difficile pour son organisme.

On va repartir de zéro, même moins que zéro. On part avec un -30 parce que l’aide gouvernementale n’est pas là et puisque nous sommes un organisme à but non lucratif, on ne peut pas investir , détaille-t-il.

Jusqu'en juin 2019, le CAFÉE Les Transformeurs était responsable des cafétérias de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.