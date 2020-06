Une table ronde pour réfléchir sur les notions de race et de racisme systémique

L’Amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba organise une table ronde virtuelle samedi pour discuter de la notion de race et du racisme contre les Noirs et les Autochtones au Canada. L'organisme compte faire de l'événement un lieu d'éducation.

Selon le président Alphonse Lawson, dans la foulée des manifestations suscitées par la mort de Georges Floyd aux États-Unis, il est important de poser une réflexion sur l’origine du racisme et ses conséquences. Il compte également aborder et expliquer le racisme systémique.

On a voulu saisir l’occasion pour quand même réfléchir sur le racisme et ses implications sur les communautés noires et autochtones […] afin de bâtir une société plus fraternelle sans préjugé , dit-il.

M. Lawson soutient que la première arme pour lutter efficacement contre le racisme demeure l’éducation.

Le racisme ressort beaucoup de l’ignorance de la peur de l’autre, de l’étranger. Étant donné que nous sommes une société multiculturelle au Canada [il est important ] de lever ce voile d’ignorance […] et amener les gens à comprendre que parfois nous pouvons être racistes de manière consciente et inconsciente , souligne-t-il.

Alphonse Lawson, président de l’Amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Amélie David

Nous essaierons également de voir les différents types de racismes, [dont] le racisme primaire [...] le racisme classique et le néoracisme.

La table ronde se penchera également sur le racisme culturel, l’essentialisme et voir comment tous ces préjugés ont été formés et comment d’autres sont amenés à réfléchir avec l’ascendance sur les autres , ajoute-t-il.

Le panel sera composé du professeur de microbiologie Mathias Oulé, de l’Université de Saint-Boniface, du professeur de sciences politiques Mamadou Ka et du Dr Gervais Lagoke Gnaka, professeur d’histoire et d’études panafricaines à Lincoln Université en Pennsylvanie.

La table ronde débute à 18 h 30 sur la plateforme Zoom. Ceux qui veulent y participer sont invités à communiquer avec l'Amicale.

Avec des informations de Chantallya Louis