COVID-19 : aucun nouveau cas dans l'Est-du-Québec

On ne rapporte pas de nouveau cas depuis le bilan d'hier (vendredi).

En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, on compte toujours 186 cas d'infection. La Santé publique du Québec dénombre un cas de plus, or le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie confirmait vendredi qu'il s'agit d'une personne dont l'adresse est en Gaspésie, mais qu'elle n'y est pas physiquement.

Le tableau des cas confirmés et guéris n'a pas varié depuis hier. Photo : Radio-Canada

Sur la Côte-Nord, le bilan est toujours de 119 cas, alors qu'au Bas-Saint-Laurent, il n'y a plus de cas actifs sur les 48 personnes infectées.

Le Bas-Saint-Laurent a maintenu son faible nombre de cas (48) toute la semaine. En Gaspésie, un seul nouveau cas est venu s’ajouter aux 185 recensés dimanche dernier.

Au Québec, le nombre de cas se situe à 53 824, soit une augmentation de 158 cas depuis hier.

Le total des décès dans la province se situe à 5 195.