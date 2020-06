Coût de la taxe carbone : les producteurs de grains mécontents des estimations du fédéral

Les producteurs de céréales sont catégoriques : la ministre de l’Agriculture Marie-Claude Bibeau s’est trompée lorsqu’elle a affirmé cette semaine qu’ils payaient au plus 819 dollars par année en taxe carbone et qu’ils n’ont donc pas besoin d’un allégement de la taxe fédérale.

Marie-Claude Bibeau a commenté en conférence de presse mardi que les estimations varient de 210 $ à 819 $ par ferme et de 0,05 % à 0,42 % des dépenses totales d’exploitation agricole .

La ministre canadienne de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le président des producteurs de grains de l’Ontario Markus Haerle affirme que la taxe carbone pour le séchage de maïs de sa ferme de 800 hectares à Saint-Isidore était de 8 500 $ l’automne dernier.

À la fin de la semaine, le porte-parole de la ministre a déclaré que les chiffres donnés étaient des moyennes qui varient selon la province et que certains agriculteurs pouvaient effectivement payer beaucoup plus.

Les agriculteurs de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta demandent donc à Marie-Claude Bibeau de revenir sur sa décision de ne pas exempter le séchage du grain de la taxe carbone.

La taxe carbone d’Ottawa, qui a commencé à 20 dollars la tonne d’émissions de gaz à effet de serre produites et augmente chaque année de 10 dollars jusqu’à ce qu’elle atteigne 50 dollars en 2022, est appliquée dans les provinces qui n’ont pas leur propre taxe carbone. À l’heure actuelle, la taxe est de 30 $ la tonne et s’applique en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

La ministre de l’Agriculture avait demandé aux gouvernements provinciaux et aux groupes agricoles de présenter leurs coûts, puis a analysé ces chiffres.

C’est ainsi que le fédéral a estimé que les agriculteurs de l’Alberta payaient en moyenne 210 dollars par année en taxe carbone pour sécher les grains, que ceux de la Saskatchewan payaient en moyenne 774 dollars, ceux du Manitoba 723 dollars et ceux de l’Ontario 819 dollars.

L’analyse indique également que les petites fermes paient moins que les grandes.

Le président de l’Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan Todd Lewis considère que les chiffres du gouvernement ne semblent pas logiques puisque certains de ses membres dépensent plus de 10 000 dollars en taxe carbone pour le séchage de leurs céréales.

Markus Haerle pense que le gouvernement a probablement pris les coûts totaux et les a divisés par le nombre total de fermes céréalières, plutôt que de le faire avec seulement celles qui ont des séchoirs à grains. C’est ce qui aurait donné un mauvais reflet de la réalité.

Il ajoute que le maïs coûte plus cher à sécher que les autres céréales. L’analyse du gouvernement sous-estime donc énormément, selon lui, le coût d’une ferme comme la sienne.

Markus Haerle rappelle que, contrairement à la plupart des entrepreneurs, les agriculteurs ne fixent pas eux-mêmes les prix qu’ils obtiennent pour leurs produits, de sorte qu’ils ne peuvent pas augmenter les prix pour récupérer les coûts.

Todd Lewis affirme que certains des agriculteurs en Saskatchewan paient plus de 10 000 $ en taxe carbone pour sécher les grains. Photo : Radio-Canada

Todd Lewis fait remarquer qu’il est possible de rendre les séchoirs à grains plus efficaces, mais que cela coûte très cher et que les agriculteurs n’ont pas nécessairement l’argent pour investir dans ce genre de projet.

Marie-Claude Bibeau a mentionné que le gouvernement était prêt à collaborer avec les gouvernements provinciaux et les agriculteurs à cet effet, soulignant le récent programme conjoint de deux millions de dollars avec l’Alberta pour couvrir jusqu’à la moitié des coûts liés à l’amélioration de l’efficacité des séchoirs.

Elle a également rappelé que la taxe carbone était remise à 100 % aux ménages par l’entreprise du Fonds d’action pour le climat, qui aide les entreprises, y compris les agriculteurs, à améliorer leur efficacité énergétique.

Avec les informations de La Presse canadienne