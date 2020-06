COVID-19 : La plus faible progression des décès depuis le 1er avril en Ontario

L’Ontario passe officiellement la barre des 2500 morts, avec 2507 décès rapportés par la Santé publique. Toutefois, avec neuf décès de plus que la veille, il s’agit de la plus faible augmentation du nombre de décès en 24 h depuis le 1er avril.

Un décompte effectué par CBC/Radio-Canada avec des données plus à jour fait état de 2563 victimes de la maladie dans la province depuis le début de la pandémie.

Avec 26 538 patients qui s’en sont remis, le nouveau pourcentage de cas rétablis est de 83 %, soit la plus grande proportion jusqu’ici.

Pour la sixième journée consécutive, le nombre de nouveaux guéris dépasse celui de nouveaux malades et on assiste donc à une nouvelle baisse des cas « actifs » dans la province.

Cinq nouvelles éclosions ont été rapportées dans le nouveau bilan des autorités, pour un total qui s’élève à 324. D’après les données du ministère des Soins de longue durée, 63 éclosions sont toujours en cours.

Du côté du système de santé, le nombre d'hospitalisation (489) n'avait pas été aussi bas depuis le 3 avril. Le nombre de patients admis en soins intensifs (110), dont ceux sous respirateur (68), sont également les plus faibles qu'on ait vus depuis la fin du mois de mars.

Le dépistage garde également un bon rythme, plus de 27 000 tests ayant été réalisés au cours de la dernière journée.

Assouplissement des règles pour les mariages et funérailles

Dans un communiqué publié samedi matin, le gouvernement ontarien a annoncé qu’il assouplissait ses règles quant au nombre de participants à des cérémonies de mariage ou funèbres tenues à l'intérieur et à l'extérieur .

Les cérémonies qui se déroulent à l'extérieur peuvent maintenant accueillir jusqu'à 50 participants, et pour les cérémonies intérieures, la limite est fixée à 30 % de la capacité du lieu où se tient l'événement.

Dans tous les cas, les invités devront maintenir la distanciation physique avec les personnes qui ne font pas partie de leur « bulle sociale ».

Par ailleurs, pour ce qui est des réceptions de mariage et réceptions funèbres, à l'intérieur comme à l'extérieur, la limite demeure fixée à dix personnes.

Grâce aux récents progrès pour freiner la propagation de la COVID-19, nous pouvons assouplir les restrictions pour ces cérémonies spéciales , a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Nous avons adopté des mesures délibérées pour augmenter les tests de dépistage et notre capacité à suivre et à contenir ce virus , assure Mme Elliott.