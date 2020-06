Un Relais pour la vie en mode virtuel

Les organisateurs de l’événement s’adaptent à la crise sanitaire et proposent un relais la maison en mode virtuel.

Les participants pourront faire un don sur le site Internet du Relais pour la vie.

Ensuite, la Société canadienne du cancer les invite à joindre l’événement le samedi de 19 h à 21 h sur sa page Facebook ou plusieurs activités vont avoir lieu en direct.

Un moment qualifié d’historique par la Vice-Présidente Relais pour la vie Josianne Béliveau.

Une place où est-ce qu’on va célébrer les survivants, porteurs d’espoir, où on va faire des activités, des prestations musicales et on va rendre hommage aux personnes qui nous sont chères, qui sont décédées du cancer. Josianne Béliveau

Elle explique qu'il y a plusieurs façons de se préparer au relais à la saison.

Il y a déjà des gens qui nous ont dit qu’ils allaient transformer leur salon en campement relais pour la vie, d'autres nous ont dit qu’ils allaient participer à l’événement à l’extérieur, dans la cour arrière de leur maison en compagnie de leurs voisins. Moi je ce que suggère a toute la population, c'est de se mettre dans l’ambiance et de se remémorer pour qui ont fait le relais pour la vie, parce qu’habituellement on a tous des gens près de nous qui sont touchés et vraiment de se remettre dans ça et de vivre cet événement la , dit-elle.

Elle affirme que malgré la crise, les gens sont quand même généreux puisque l'opération a permis d'amasser 3,3 millions de dollars.