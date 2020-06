Héritage esclavagiste : une pétition pour que la municipalité de Russell change de nom

Située à l'est d'Ottawa, cette municipalité porte le nom du premier administrateur, en 1796, du Haut-Canada, aujourd'hui l'Ontario.

Né en Irlande, Peter Russell s'est installé à Toronto — alors appelée York — à la fin du XVIIIe siècle, à une époque où l'esclavage était encore légal dans le Haut-Canada. Il employait un homme noir libre nommé Pompadour, mais il asservissait également la femme de Pompadour, Peggy, et leurs trois enfants, Amy, Jupiter et Milly.

J'ai 32 ans maintenant et je ne savais rien de l'homonyme de Russell jusqu'à cette année , a déclaré Denis Agar, qui a grandi à Russell. Il est l'auteur d'une publication sur les réseaux sociaux, dont certains se sont inspirés pour lancer la pétition.

Vivant aujourd'hui en Colombie-Britannique, M. Agar a déclaré qu'il avait appris cette histoire scandaleuse après avoir lu un article du Toronto Star sur la façon dont la Ville Reine envisageait de renommer la rue Russell.

Il a dit qu'il avait écrit cette publication pour informer les résidents sur les origines de leur ville, dans le sillage de la vague de colère actuelle contre le racisme systémique au Canada et dans d'autres pays du monde.

Il y avait aussi le désir, dit-il, de donner aux quelque 100 personnes qui ont récemment manifesté dans sa ville natale contre le racisme anti-noir des idées utiles sur ce qu'elles peuvent faire ensuite .

La grande majorité des personnes qui ont vu ce message ont été choquées et consternées, et elles l'ont partagé en disant : "Oh mon Dieu, ce n'est pas le reflet de notre ville" , a déclaré M. Agar.

Il n'y avait personne pour défendre Peter Russell. [Certains] voulaient juste le statu quo , a-t-il ajouté.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Un portrait de Peter Russell. Photo : George Theodore Berthon/Archives de l'Ontario

Vanessa Leman a été l'une de ceux qui se sont inspirés de la publication de M. Agar, en lançant une pétition sur Change.org demandant aux autorités locales de changer le nom par quelque chose qui reflète nos valeurs en tant que ville, province et pays .

Samedi matin, plus de 1100 personnes l'avaient signée. Je suis très heureuse de voir que tant de personnes à Russell et à Ottawa se sont réunies pour parler de ce sujet et lancer cette discussion , a déclaré Mme Leman, qui a grandi à Russell, mais vit maintenant à 20 minutes de là en voiture.

Changer pour un autre Russell?

Au conseil du canton de Russell, lundi, le maire Pierre Leroux appuiera un avis de motion visant à dédier le nom de la communauté à un autre Russell. Il s'agit en fait de garder le nom de Russell, mais en faisant cette fois référence à une autre personne.

Il faut que la personne ait Russell dans son nom. Ça peut être du monde local, ça peut être du monde historique. Les options sont infinies , a expliqué le maire. Ce changement n'entraînerait aucun coût et n'impliquerait pas de modification légale.

M. Leroux a déclaré à CBC qu'il était plus que disposé à ouvrir la discussion sur le nom à donner à la municipalité. Mais il a souligné que ce changement pourrait être compliqué du fait que le nom de Peter Russell est associé à un village et à une municipalité, eux-mêmes situés dans les Comtés unis de Prescott et Russell.

Une contre-pétition sur Change.org demandant que le nom reste le même avait quant à elle recueilli plus de 1600 signatures vendredi soir.

Le village de Russell et la municipalité de Russell incarnent tout ce que Peter Russell n'était pas. Et je pense que c'est l'héritage de notre communauté que de faire de cet endroit un lieu de vie merveilleux et ouvert à tous, et de l'améliorer au fil des générations pour éliminer ce genre de haine , a déclaré M. Leroux, également président des Comtés unis de Prescott et Russell.

La nomination de Pierre Leroux à la présidence des Comtés unis de Prescott et Russell (archives). Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Jusqu'à il y a cinq ans, je n'en avais jamais entendu parler [de Peter Russell]. Pierre Leroux, maire de Russell

En changeant la personne auquel le nom fait référence, M. Leroux veut éduquer le monde d’aujourd’hui et les générations futures .

Je veux protéger l’image et l’histoire de notre municipalité. Je ne voudrais pas que ce sujet-là crée des oppositions, parce que ce n'est pas ça ce que Russell Township veut dire , a-t-il admis.

Un compromis intéressant

Il s'agit d'un compromis intéressant, estime pour sa part Natasha Henry, présidente de l'Ontario Black History Society et doctorante en histoire à l'université de York.

Les correspondances de Russell montrent également qu'en plus de posséder quatre êtres humains, il envisageait de se lancer dans le commerce en vendant des esclaves avant d'arriver dans le Haut-Canada pour rembourser ses dettes, a raconté Mme Henry.

Natasha Henry, présidente de l'Ontario Black History Society et doctorante en histoire à l'université de York Photo : Radio-Canada / Lisa Xing/CBC

Des journaux écrits par la sœur de Peter Russell parlent de la fuite de Peggy et de Jupiter pour protester contre leur asservissement — à un moment donné, Peggy est jetée en prison en guise de punition — et dans une annonce de journal de 1806, Russell dit que Peggy et Jupiter sont à vendre.

À cette époque, en Ontario, environ 500 Africains étaient réduits en esclavage, explique Natasha Henry. Les élites et les politiciens comme Peter Russell constituaient la majorité des propriétaires d'esclaves.

Nous en sommes là. Nous sommes à l'époque où les gens démolissent des statues et demandent des changements de noms. Nous devons donc nous attaquer à ce problème , a déclaré Mme Henry.

Je voudrais juste m'assurer que cette composante éducative et certaines de ces complexités de l'histoire ne se perdent pas dans les discussions au conseil , a-t-elle conclu.

Avec les informations de Trevor Pritchard et Olivia Robinson de CBC et de Boris Proulx