Le futur parc canin de Lévis inquiète le voisinage

Lévis investira près de 200 000 $ pour construire le parc à chiens au parc de la Halte. Une autre portion sera occupée par des modules de jeux pour enfants.

Ce qui était important dans le parc canin, le premier qu’on voulait mettre sur pied, c’était un endroit qui n’était pas un enclos à chiens. Ils apprécient que ce soit des milieux naturels où ils peuvent se promener dans un espace boisé , affirme le conseiller aux parcs et espaces verts à la Ville de Lévis, Christian Drouin.

Le parc canin sera mis en place au parc de la Halte, à Charny Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

C’est pratiquement le fil d’arrivée pour Marie-Pier Lemay, une citoyenne de Lévis qui avait lancé une pétition l’hiver dernier afin d’exiger que la Ville respecte cette promesse de 2017.

En temps de COVID comme ça, il y a plusieurs projets qui sont mis sur la glace. Je trouve ça le fun qu’on est allé quand même de l’avant avec le projet du parc à chiens pour l’automne.

Deux autres projets de parc canin doivent voir le jour au cours des prochaines années.

L’endroit choisi pour le premier est loin des secteurs plus urbains de Lévis, ce qui rend des gens du voisinage perplexes.

Inquiétudes

Sécurité, entretien des lieux, achalandage : les citoyens du secteur, comme Jean Harnois, ont plusieurs inquiétudes devant le projet qui pourrait bouleverser la quiétude du parc.

Ici, ce n’est pas un milieu où il y a beaucoup d’habitation. Il n’y a pas de loyers, pas de condos. Quand tu as un condo, si tu as un chien, il faut que tu le fasses bouger un peu. Mais ici, il n’y a pas de ça, alors ça va attirer de la clientèle de l’extérieur , craint-il.

Jean Harnois s'inquiète de voir un achalandage accru dans son secteur en raison du parc canin. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

La Ville de Lévis a entendu leurs doléances et se montre ouverte à trouver un terrain d’entente.

On a réalisé que le parc avait un usage plus régulier qu’on le croyait. Ce qu’on a dit, c’est qu’on allait réduire la superficie du parc canin et on allait permettre d’avoir deux boucles de sentiers , explique Christian Drouin, de la Ville.

Interpellée par les citoyens du quartier, Marie-Pier Lemay a tenté de les rassurer.

Je pense que c’est toujours possible de partager un endroit ou un terrain. Ça va être un endroit sécuritaire et clôturé.

Il y a plus de 9500 chiens recensés sur le territoire de Lévis.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie.