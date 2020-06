Le SCRS avait prédit que l'arrestation de Meng Wanzhou causerait une onde de choc

Un rapport du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) aurait prédit que l'arrestation de Meng Wanzhou le 1er décembre 2018 provoquerait une onde de choc internationale et entraînerait des conséquences considérables pour le Canada, selon des documents de la Cour fédérale récemment rendus publics.

Le rapport lourdement caviardé du SCRS comptait parmi des documents de la cause en Cour fédérale opposant le procureur général du Canada et l'équipe légale de Meng Wanzhou au sujet de l'accès de la défense à des détails que le gouvernement du Canada qualifie de privilégiés, car leur dévoilement pourrait nuire à sa sécurité nationale.

Ces documents doivent servir à appuyer les allégations de Mme Meng qu'un abus du processus juridique a mené à son arrestation. Entre-temps, elle attend toujours une audience qui doit établir si elle peut être extradée aux États-Unis.

Le rapport du SCRS soumis dans le cadre du processus d'extradition démontre que le SCRC a été contacté par le bureau fédéral des enquêtes des États-Unis (FBI) au sujet de l'arrestation de Meng Wanzhou le premier décembre 2018 à l'Aéroport international de Vancouver. Le SCRS a reçu une communication d'avance du FBI , y est-il écrit. Les avocats de Mme Wanzhou soutiennent que cela suggère que les autorités ont comploté contre leur cliente.

Cette arrestation provoquera très probablement une onde de choc internationale et sera certainement un irritant important pour les relations bilatérales Canada/Chine et États-Unis/Chine , dit le rapport du SCRS.

Les dates des audiences au sujet des allégations d'abus de la procédure légale devraient être choisies la semaine prochaine.

Au cours de ces audiences, les avocats de Meng Wanzhou tenteront de démontrer que les autorités américaines et canadiennes ont comploté contre leur cliente afin de mener « secrètement une enquête criminelle ».

Un crime en sol canadien

La directrice financière de 48 ans a été arrêtée lors d'une escale à Vancouver en vertu d'un mandat d'extradition international. Elle arrivait de Hong Kong et attendait un vol vers la ville de Mexico et devait ultimement se rendre en Argentine.

Meng Wanzhou est la fille du fondateur de Huawei, le milliardaire Ren Zhengfei. Elle fait l'objet d'accusations de fraude aux États-Unis. Il est allégué qu'elle aurait menti à un banquier de la HSBC de Hong Kong en 2013 au sujet de la relation entre le géant des télécommunications et une entreprise qui violait les sanctions américaines contre l'Iran.

Les procureurs affirment que des banques se sont exposées à des risques de poursuite en justice et de pertes financières en gérant les finances de Huawei, car ils violaient ainsi eux aussi sans le savoir les sanctions américaines contre l'Iran.

Meng Wanzhou nie tout acte répréhensible.

Le mois dernier elle a écopé d'un coup dur dans son effort pour éviter l'extradition. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la position de ses avocats et a déclaré que la conduite pour laquelle elle est accusée aux États-Unis – fraude bancaire dans l’objectif de contourner les sanctions américaines contre l’Iran – pourrait constituer un crime en vertu du droit canadien si les actes avaient été commis au Canada.

Des difficultés annoncées pour les Canadiens en sol chinois

Un autre document du SCRS rédigé après l'arrestation de Meng Wanzhou rappelle que l'arrestation en Chine des Canadiens Kevin et Julia Garratt a suivi l'arrestation au Canada en 2014 de Su Bin, un citoyen chinois résident de la Colombie-Britannique. Ce dernier était alors accusé d'avoir volé des secrets militaires américains grâce à du piratage informatique.

Su Bin a été extradé aux États-Unis en 2016 et y a été incarcéré pendant près de quatre ans. Kevin et Julia Garratt qui vivaient en Chine depuis 30 ans au moment de leur arrestation sur des allégations d'espionnage jamais prouvées en justice. Mme Garratt est restée derrière les barreaux pendant cinq mois avant d'être relâchée sous conditions. Pour sa part, Kevin Garratt a été détenu pendant plus de deux ans.

Dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Meng Wanzhou, les autorités chinoises ont interpellé et détenu deux Canadiens : l'ancien diplomate Michael Kovrig et l'homme d'affaires Michael Spavor.

Il y a maintenant plus d'un an que Michael Kovrig (à gauche) et Michael Spavor (à droite) sont derrière les barreaux à Pékin. Photo : La Presse canadienne/Twitter

Les deux hommes sont toujours détenus par les autorités chinoises qui les accusent d'espionnage.

Le Canada qualifie leur détention d'arbitraire, et plusieurs experts y voient un geste de représailles pour l'arrestation en sol canadien de Mme Wanzhou. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la libération des deux hommes est la priorité du Canada.

La Chine a exprimé sa colère et demandé à plusieurs reprises au Canada de libérer Meng Wanzhou. La Chine a également adopté des mesures qui ont limité leurs importations de boeuf et de canola canadiens à la suite du processus d'extradition entamé contre Meng Wanzhou.

Cette semaine, un juge de la Cour fédérale a nommé l'avocat Anil Kapoor de Toronto comme amicus curiae (ami du tribunal). Celui-ci participera aux audiences qui décideront si des documents doivent bel et bien demeurer confidentiels, car les rendre disponibles à la défense pourrait nuire à la sécurité nationale.

Les avocats de Meng Wanzhou ont demandé la nomination d'un ami du tribunal, car ils ne pourront pas participer aux huis clos qui auront lieu lors de ces audiences. Ils soutiennent que la présence d'un intervenant désintéressé dont le rôle consiste à aider le tribunal dans l’exercice de son pouvoir décisionnel en veillant à ce que tous les éléments de preuve et arguments pertinents lui soient présentés en bonne et due forme est nécessaire pour garantir les intérêts de leur cliente.

Meng Wanzhou est en détention à domicile après avoir fourni une caution de 10 millions de dollars. Elle est propriétaire de deux résidences dans le quartier West End de Vancouver valant chacune plusieurs millions de dollars. Elle est suivie en permanence par des gardes de sécurité.

Avec les informations de Jason Proctor de CBC