Toronto rouvrira bientôt certaines de ses garderies

Il continue d'y avoir un déclin graduel des nouveaux cas de COVID-19 à Toronto.

Le maire a annoncé que la Ville allait fermer ses garderies dédiées aux enfants des travailleurs essentiels d'urgence d'ici au 26 juin et qu’elle allait rouvrir 11 de ses garderies d'ici le 29 juin.

Parmi les autres garderies :

10 ouvriront en juillet;

19 ouvriront en septembre;

7 sont en attente d'une analyse plus approfondie.

M. Tory a ajouté que le personnel de la Ville allait s’occuper des familles utilisant les garderies pour travailleurs essentiels et leur fournir une alternative.

[Les garderies] seront absolument essentielles pour assurer le succès de notre économie au cours des prochaines années , a ajouté le maire vendredi.

Bien que les garderies de l'Ontario aient reçu le feu vert pour rouvrir à partir de vendredi, Santé publique Toronto a déclaré dans un communiqué qu'elle ne rouvrirait pas celles gérées par la Ville avant le 29 juin.

La Ville prépare un financement accru pour ses garderies ainsi que pour celles qui sont gérées par des entreprises privées pour les aider à couvrir les coûts liés à une capacité réduite, à l’achat d’équipements de protection individuelle, l’augmentation de la demande de personnel et des demandes de nettoyage accrues, a déclaré M. Tory.

Un nouveau site web plus détaillé

La Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste de la ville, a annoncé vendredi que Santé publique Toronto a lancé un nouveau site web qui comprend des tableaux offrant toutes les statistiques disponibles sur la COVID-19 à Toronto. Les statistiques sur la propagation du virus, les tendances des tests de dépistage et la capacité du système de santé y sont expliquées en détail.

La Dre De Villa a expliqué que si les indicateurs sur ce site web restent dans les fourchettes favorables, la Ville pourra progressivement se déconfiner. Mais si les statistiques vont dans le mauvais sens, cela pourrait signifier que les responsables devront repenser leurs plans de réouverture de la ville.

Pendant ce temps, la capacité du système de santé de Toronto se porte bien.

Nous ne pouvons pas rester enfermés dans nos maisons pour toujours , a ajouté le conseiller municipal Joe Cressy, président du conseil de santé de la Ville. Jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin ou un traitement, nous devrons vivre avec le nouveau normal.

La Ville se prépare à rouvrir ses marchés des maraîchers

Selon un communiqué publié vendredi, la Ville travaille avec les organisateurs des 22 marchés des maraîchers sur son territoire pour permettre leur réouverture.

Les marchés de Toronto pourront ouvrir. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Les marchés des maraîchers sont d’importants membres de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et offrent aux Torontois un accès aux fruits et légumes frais, encouragent les résidents à sortir et à être physiquement actifs, et soutiennent le secteur agricole local , indique le communiqué.

Le marché en plein air du marché Saint-Laurent devrait ouvrir ses portes samedi et restera ouvert jusqu'à la fin de la saison, le 14 novembre.

86 nouveaux cas

Toronto a signalé 86 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire vendredi, en baisse notable depuis environ une semaine.

Ce nombre porte le total cumulatif de la ville à 13 149.

10 717 sont guéris.

310 personnes sont présentement hospitalisées.

De ce nombre, 73 sont aux soins intensifs.

La Ville affirme qu'environ 13 % des personnes infectées par le nouveau coronavirus ont dû être hospitalisées.

Les Torontois pourront aller prendre l'air en fin de semaine. Photo : CBC / Michael Wilson

Plus de 10 km de rues fermées en fin de semaine

Plus de 10 kilomètres des rues principales de Toronto seront fermées en fin de semaine pour permettre aux citoyens de marcher, courir et de faire du vélo tout en respectant les règles de distanciation physique.

De samedi à 6 h et jusqu’à dimanche à 23 h, les tronçons suivants seront fermés :