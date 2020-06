La Ville veut atténuer l’impact environnemental de la rue dans le Boisé-Fabi

En entrevue avec Radio-Canada Estrie, M. Lussier a expliqué que la Ville était à la recherche d’une solution pour diminuer l’impact environnemental que pourrait avoir cette rue dans le boisé.

L’idée de mettre plus de la végétation aux abords de la rue ou encore l’éventualité d’opter pour une rue non asphaltée sont à l’étude du côté de la Ville. Sachant maintenant la situation actuelle, c’est sûr qu’on va regarder avec les services. [...] On regarde plusieurs alternatives , explique M. Lussier.

Ce dernier dit comprendre la déception de la population sur ce projet. Steve Lussier le dit lui-même, si ce projet avait été déposé en 2020, il n'aurait jamais passé. Si en 2020, [le promoteur] demandait le même passage, ça serait refusé automatiquement. Du côté du conseil, ça a été discuté et à a été unanime , poursuit Steve Lussier.

Le maire explique avoir contacté le promoteur pour lui proposer des alternatives différentes, mais qu’il les a toutes refusées. Il précise d’ailleurs que la Ville était prête à consulter les citoyens sur les six scénarios alternatifs qu'elle proposait au promoteur, mais comme celui-ci les a tous rejetés, elle n'a pas eu la chance de faire des consultations publiques.

Steve Lussier soutient par ailleurs que la Ville a les mains liées dans ce dossier puisque, légalement, les terrains ne lui appartiennent plus depuis 2014.

Un choix entre une solution légale et une solution morale

Dans un communiqué diffusé, vendredi, le conseiller du Lac-Magog, Pierre Tremblay, s’est dit déçu de l’issue de la situation. Je travaille depuis trois ans à développer une seconde option afin de rendre accessible le parc à l’ensemble de la population. Le promoteur avait le choix entre une solution légale et une solution morale. Malheureusement, devant les menaces de certains groupes, le promoteur a choisi de conserver son droit acquis , écrit M. Tremblay.

L'Association pour la protection du Boisé-Fabi, qui militait depuis deux ans pour que cette rue ne soit jamais construite n’a pas caché sa déception, elle non plus. Son président, François Villeneuve, se désole, lui aussi, de se retrouver face à cette décision. Le passage d’une rue comme telle, qu’ils disent pour désengorger un côté ou l’autre, ça ne tient pas. Il n’y a pas d’acceptabilité sociale , lance M. Villeneuve.

La décision déçoit d’autant plus l’Association, car elle avait accepté le passage d'une conduite d'aqueduc, qui partagera le même tracé que la rue, en proposant de revégétaliser la surface. François Villeneuve doute par ailleurs de l'utilité de la rue. On se promène dans les rues adjacentes et on demande aux gens s’ils veulent une rue en asphalte pour leur permettre de circuler et leur réponse est non. Ils disent qu’ils ont d’autres avenues autour pour circuler , fait-il savoir.

Radio-Canada Estrie a tenté de rejoindre le promoteur Jacques Vallée, sans succès. Nous n'avons pas eu de retour d'appel des entreprises Lachance qui effectuent des constructions dans le Boisé-Fabi.

Avec les informations de Fanny Lachance-Paquette.