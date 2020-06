La Banque d’alimentation d’Ottawa anticipe des jours difficiles

Les banques alimentaires de la capitale fédérale ont vu leur nombre de nouveaux clients augmenter de 15 % durant la pandémie, voire de 30 % pour certains organismes, selon Michael Maidment.

Les chiffres se sont toutefois stabilisés pour le moment, rapporte-t-il. Selon M. Maidment, cela est dû principalement à l’aide apportée par la Prestation canadienne d’urgence (PCU), une subvention qui est seulement offerte durant 16 semaines aux Canadiens qui ont perdu leur emploi en raison de la crise sanitaire.

Ma plus grande préoccupation, c’est de voir ce qui se passera quand le programme d’aide fédéral s’arrêtera. Michael Maidment, directeur général de la Banque d'alimentation d'Ottawa

M. Maidment rappelle qu’après la récession de 2008, l’utilisation des banques alimentaires avait atteint un niveau record au Canada.

Il y a des économistes qui nous disent que ce qui se passe en ce moment et ce qui va advenir avec l’économie post-pandémie risquent d’être pires que 2008 , s’inquiète-t-il. L’autre chose que l’on sait, c’est que la banque alimentaire a atteint un sommet deux ans après la crise de 2008 et je pense qu’un chemin difficile nous attend cette fois aussi .

Selon le directeur général de la Banque d'alimentation d'Ottawa, les dons de denrées alimentaires ont chuté de près de 90 % depuis le début de la pandémie. Photo : CBC / Matthew Kupfer

Une bouée de sauvetage pour beaucoup de personnes

Lucy Agba fait partie de ceux qui ont recouru à la Banque d’alimentation d’Ottawa pour la première fois durant la pandémie. Mme Agba a déménagé de Montréal à Ottawa le 3 mars dernier, juste avant que la majorité des services ne ferment leurs portes.

Son loyer mensuel actuel est à peu près 200 $ de plus qu'auparavant, rendant ainsi difficile de joindre les deux bouts. C’était majeur [de s'approvisionner à la banque alimentaire]. C’était d’une grande aide, puisque si j’avais dû acheter de ma poche ce qu’on me donnait, j’aurais dépensé près de 150 à 200 $ , raconte-t-elle.

Lucy Agba, qui a déménagé à Ottawa au mois de mars, a dû recourir à la banque alimentaire durant la pandémie pour nourrir sa famille. Photo : CBC / Halima Sogbesan

Le personnel de la banque alimentaire s’est même souvenu de son nom après seulement deux visites, ajoute la néo-Ottavienne.

Les comptoirs alimentaires d'Ottawa ont aussi été une planche de salut pour Angus Nakitende. En 2019, elle et sa famille ont émigré de l’Ouganda vers le Canada. La famille vivait de deux revenus dans son pays d’origine, mais tout a changé lorsqu’elle est arrivée ici.

On ne pouvait plus mettre un repas sur la table , affirme Mme Nakitende. Puis, quand on est partis au Centre alimentaire de Parkdale, ça a été un vrai soulagement .

Mme Nakitende a dû apprendre à ses enfants à rationner la nourriture de la banque alimentaire, ce que le directeur M. Maidment craint que plus de gens n'aient à faire.

Il déplore que les dons alimentaires soient en baisse de près de 90 % depuis que la pandémie a frappé, bien que les dons monétaires ont eux augmenté.

Le directeur de la Banque d’alimentation d'Ottawa plaide dorénavant pour un type de programme de revenu de base garanti, la PCUPrestation canadienne d’urgence offrant un bon exemple de la façon dont cela pourrait fonctionner, selon lui.

Avec les informations de Natalia Goodwin, Halima Sogbesan et Julia Sisler de CBC