Les places manquent cruellement dans les CPE de l’Estrie

En Estrie, il y a un problème de manque de places , a admis le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, au Téléjournal de Radio-Canada Estrie, jeudi. Un manque qui se constate dans de nombreux CPE de la région.

À titre d’exemple le CPE sherbrookois La Jardinière, qui bénéficiera par ailleurs de 79 nouvelles places, dont 15 pour des poupons, a une liste d’attente de 600 noms. Un manque qui s’est accentué depuis la crise de la COVID-19, selon Julie Messier, directrice générale du CPE. Je reçois des dizaines d’appels de parents chaque jour , relate-t-elle.

En attente depuis plus d’un an

La jeune maman Marie-Christine Bureault fait partie des parents qui sont en attente d’une place autant dans un CPE que dans une garderie en milieu familial. Bien qu’elle ait inscrit son nom au début de sa grossesse, elle est toujours dans l’attente plus d’une année plus tard, alors que sa petite fille est désormais âgée de six mois.

Je sais que je ne suis pas la seule dans ce bateau-là. Marie-Christine Bureault, jeune maman en attente d’une place en garderie depuis plus d’un an

Vu que je suis à l’extérieur de la ville, je pensais que j’aurais moins de difficulté à trouver une place, mais non , poursuit-elle.

Avec le retour au travail qui approche, la pression est de plus en plus grande sur les épaules de Mme Bureault. Je vais pouvoir retourner au travail. Peut-être pas aux heures que je veux ni à temps plein. Ça va dépendre si j’ai une place en garderie ou pas , souligne-t-elle.

La jeune mère de famille admet être chanceuse d’avoir de la famille qui peut s’occuper de sa fille lorsqu’elle a besoin d’aide. Elle pense toutefois que placer sa fille en garderie serait la meilleure solution pour le développement de son bébé.

Je pense que c’est important que ma fille rencontre des enfants de son âge, qu’elle aille dans une garderie pour son développement. C’est bien beau d’aller chez ses grands-parents, mais je pense que son développement ne serait pas le même , croit-elle.

Un manque de créativité du ministre

La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, déplore pour sa part un manque de créativité du ministre Mathieu Lacombe. Le ministre se contente d’annoncer qu’il va concrétiser les places. Il n’a pas d’autre solution à proposer alors que la pénurie s’est accentuée depuis 2013 et elle s’accentue encore plus avec la crise , explique Mme Labrie.

On a une crise qui est criante pour les poupons. Il y a des parents qui en ce moment même prolongent leurs congés parentaux parce qu’ils n’ont pas trouvé de place. Christine Labrie, députée de Québec Solidaire, à Sherbrooke