Heidi Pospisil se dit soulagée par la décision de la Cour suprême. Cette maman habitant l’Est de Toronto fait partie de la Coalition pour une école secondaire de quartier (PESQ) qui a poursuivi la province en 2017 pour réclamer une école aux installations équivalentes que celles des écoles anglophones de la même zone.

Récemment rachetée par le conseil scolaire Viamonde, l’école de Greenwood doit combler ce manque, mais là encore, les installations prévues n’arrivent pas au niveau de celles que possèdent les écoles anglophones.

Par le manque d’installations de base convenables, plusieurs francophones de notre zone quittent le système éducatif francophone pour aller dans les écoles anglophones bien nanties de notre quartier, pour avoir une expérience scolaire qu’ils désirent. Heidi Pospisil, Coalition PESQ

Cette décision rend vraiment indiscutable notre droit à l’équivalence , dit-elle. C’est vraiment un pas dans la bonne direction pour notre communauté .

À Kingston aussi

À Kingston, le projet de construction des futures écoles secondaires francophones a été approuvé en janvier 2018 après plusieurs années de mobilisation de la communauté. Aujourd'hui, le gouvernement tarde à valider le passage à l'étape suivante du projet : l'appel d'offres.

Sandra Poulin, présidente du conseil de parents de l'école secondaire publique Mille-Îles, espère que la décision de la Cour suprême ajoute de la pression sur le gouvernement ontarien afin que la demande des conseils scolaires de passer en appel d'offres soit approuvée dans les moindres délais .

C'est vraiment difficile pour les minorités de toujours devoir se battre. C'est important de le faire, mais c'est épuisant, c'est difficile de mobiliser, on voit que les gens s'essoufflent puis décident de s'en aller vers un autre parcours quand leurs droits ne sont pas respectés. Sandra Poulin, présidente du conseil de parents de l'école secondaire publique Mille-Îles

Changer la donne

Me Nicolas Rouleau est l’avocat qui défend des parents dans ces deux cas. Il est vraiment important pour la province de pousser pour la construction de ces nouvelles écoles le plus vite possible. Ça je pense que la Cour suprême est venue l’affirmer de façon incontournable , dit-il.

Malgré les victoires remportées devant les tribunaux, il y a toujours l’aspect politique qui revient au grand galop , prévient pour sa part Stéphanie Chouinard. Il faut amener les gouvernements à agir et ça parfois, c’est pas si facile que ça.

Stéphanie Chouinard, professeur de sciences politiques au Collège militaire royal de Kingston Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

La professeure adjointe au département de science politique au Collège militaire royal du Canada à Kingston a tout de même accueilli la nouvelle avec grand soulagement . Selon elle, cela va changer la donne à deux niveaux.

On va venir reconnaître le droit à la minorité d’avoir des écoles même si les nombres sont un peu plus petits , dit-elle, mais la Cour a également précisé que l’équivalence devrait aussi être qualitative.

Une carte de plus pour les conseils scolaires

Le gouvernement provincial ne peut pas se cacher derrière le fait qu’il n’a pas assez d’argent pour l’éducation de la minorité , souligne pour sa part Denis Chartrand, président de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario ( ACÉPOAssociation des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario ).

Il estime que la situation en Ontario est bonne comparativement à d’autres provinces minoritaires francophones, mais c’est une carte de plus lorsqu’on discute avec le gouvernement pour avoir des écoles dans les endroits non desservis , dit-il.

Denis Chartrand, président de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario (ACÉPO) Photo : Radio-Canada

J’espère qu’aujourd’hui les gouvernements provinciaux ont compris qu’on a des droits et qu’on laissera pas aller. Denis Chartrand, président de l’ACÉPO

On espère que ça va permettre d’avoir de meilleurs services ou de meilleures installations pour nos élèves , avance de son côté Yves Lévesque, Directeur général de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques ( AFOCSCAssociation franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques ).

Yves Lévesque, directeur général de l’AFOCSC, en entrevue avec Radio-Canada Photo : Radio-Canada

On ne devrait pas avoir à se battre pour avoir des gymnases, des installations ou des laboratoires dans nos écoles qui ne sont pas équivalents à ce qu’on retrouve dans des écoles anglophones.

Cette victoire-là vient prouver qu’il y a définitivement une discrimination qui s’opérait et qui devrait être rétablie. Yves Lévesque, directeur général de l’AFOCSC