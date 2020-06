Des médecins redoutent une pénurie de sang à cause de la COVID-19

La Société canadienne du sang (SCS) et certains médecins au Manitoba s’inquiètent de la possibilité d’une pénurie de sang dans la province en raison de contraintes imposées par la COVID-19.

Au début de la pandémie, notre approvisionnement en sang a baissé, car les gens ne voulaient ou ne pouvaient pas se rendre aux centres de collecte , explique le Dr Jayson Stoffman, professeur adjoint au département de pédiatrie et de santé de l'enfant à l'Université du Manitoba et co-président du Comité de gestion du sang en situation d'urgence.

Notre demande a aussi chuté, puisque les hôpitaux avaient remis toute intervention chirurgicale non nécessaire et il y avait moins de voitures sur la route, donc moins d’accidents.

À l’heure actuelle, les hôpitaux et les citoyens reprennent leurs activités normales, mais l’approvisionnement est à la traîne.

En raison de mesures de sécurité sanitaire imposées par la province à cause de la pandémie, la SCS ne peut tenir de collectes de sang communautaires, une importante source de dons , selon le Dr Stoffman.

Elle ne peut pas non plus accueillir des donneurs sans rendez-vous et doit limiter à tout moment le nombre de donneurs dans son centre de collecte afin de respecter l’ordonnance de distanciation physique.

La SCS souligne qu’elle a renforcé ses procédures de nettoyage, de désinfection et de sélection des donneurs.

Elle a également adopté des mesures sanitaires supplémentaires, dont un dépistage spécifique de la COVID-19 pour tous les donneurs. Ces derniers doivent également porter un masque qui leur est fourni pendant la collecte.

L’organisme lance donc un appel aux citoyens en bonne santé et disposés à donner leur sang.

On a besoin de tous les groupes sanguins, mais le O négatif est beaucoup en demande présentement, et ça ne représente que 7 % de la population , précise Jacqueline Alain, la porte-parole de la SCS.

Elle rappelle également que l’été est typiquement un temps creux pour les dons de sang, puisque les gens sont en vacances ou occupés avec d’autres activités .