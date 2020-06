L'Université du Québec en Outaouais opte pour une session automnale hybride

Les cours dits magistraux — qui consistent pour le professeur à présenter et expliquer un sujet aux étudiants — seront offerts en ligne, tandis que les formations qui nécessitent des travaux en laboratoire ou dans des ateliers pourront être offertes en mode présentiel .

Ainsi, l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais prévoit accueillir près de 30 % des étudiants quotidiennement au sein de son campus. Certains services, tels que la bibliothèque, pourront aussi accueillir les étudiants en septembre.

On veut une vie universitaire. Évidemment, on ne retourne pas vers les modes habituels, mais on veut le plus possible avoir de la présence et accueillir nos étudiants. Murielle Laberge, rectrice de l’UQO

Cet accueil va s'accompagner de mesures sanitaires, comme l’installation de plexiglas, la désinfection des salles de classe et le maintien de la distanciation physique. La maison d'enseignement offrira aussi des masques à tous ses employés et professeurs, ainsi que des visières.

Dans un communiqué, l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais rappelle que parmi les facteurs qui ont eu une influence sur cette décision, notons la capacité d’accueil des salles de cours en fonction des règles de distanciation physique exigées, qu’elle soit de deux mètres ou de un mètre .

La décision d’opter pour une formule hybride a été prise en concertation avec les syndicats et les associations d’étudiants.

La présidente du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais, Stéphanie Demers, se réjouit de cette décision, même si elle rappelle qu’il faudra demeurer très vigilants sur les règles de santé et sécurité au travail .

Une 2e vague en automne?

Même si plusieurs redoutent une deuxième vague de COVID-19 cet automne, la rectrice soutient que cette décision a été prise après mûre réflexion et qu’un plan B a été prévu en cas de nouveau confinement.