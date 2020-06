L'animal était dans le fleuve depuis quelques heures. Étant donné que l'orignal se trouvait dans un secteur résidentiel, il a été jugé nécessaire de tenter de le diriger vers un milieu naturel, afin d'éviter tout incident.

Pour orienter les actions de la brigade de sauvetage, des agents de la faune ont été appelés en renfort. De l'aveu de Ted Savage, lieutenant de la brigade, l'intervention était pour le moins inhabituelle.

Les agents de la faune ont été alertés vers 11 h vendredi matin. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Deux embarcations ont été mises à l'eau en début d'après-midi. Selon les suggestions des agents de la faune, il fallait tenter de convaincre la bête de quitter la grève d'elle-même pour regagner les terres.

On a pris notre temps, résume Ted Savage, on ne voulait pas le faire trop brusquement, on l'approchait en « V ». Finalement, on a repéré une sortie naturelle, la rivière adjacente à l’hôtel, où la bête pouvait passer par [le ponceau].

L'opération d'une vingtaine de minutes s'est ainsi déroulée rondement.

Un orignal s'est aventuré dans le fleuve vendredi. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Selon Sylvain Carrier, porte-parole pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, la procédure habituelle consiste à endormir la bête avec des fléchettes tranquillisantes, puis de la transporter dans un milieu naturel. En milieu résidentiel, les risques pour la population étant trop importants, il faut faire preuve d'un peu de ruse.

Le lieutenant Savage, dont c'était le premier sauvetage d'un orignal égaré, est sorti de l'eau tout sourire. Chaque année nous avons 7-8 interventions, parfois sérieuses, mais... tous les citoyens sont protégés! conclut-il, sourire en coin.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse