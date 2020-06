Réouverture des plages : les Saskatchewanais au rendez-vous

Dame Nature a sorti son plus beau soleil vendredi pour la réouverture des aires de jeux pour enfants et des plages de la province. Cette étape du déconfinement était attendue par plusieurs citoyens.

La plage de Regina Beach a accueilli plus d’une quarantaine de personnes et les visiteurs étaient tous enthousiastes. Ce pas de plus vers un retour à la vie normale ne se fait pas sans l’application de mesures sanitaires, comme le lavage des mains en plus de maintenir une distanciation physique.

Tant que les gens prennent des précautions et gardent une distance entre eux, je pense qu’il n’y a pas d’enjeux, mais si trop de gens viennent, il sera important d’imposer une limite, car trop de contact peut être une mauvaise chose , estime Brandon, un visiteur comblé et prudent.

De son côté, Hélène est tout à fait à l’aise de mettre les pieds à la plage. Je crois que nous nous en sortons bien. Je suis persuadée que tout ira bien , dit-elle.

Je suis plus préoccupée par la réouverture des centres commerciaux, des camps d’été et de toutes les activités qui ont repris au début de la troisième phase, avoue quant à elle Collette. Être au grand air, je pense que c’est bien.

Les enfants ont pu renouer avec le plaisir de jouer vendredi. Photo : Radio-Canada

Test de dépistage : la SHA rassure la population

Consciente qu’un test de dépistage peut être une source de stress pour ceux qui doivent s’y soumettre, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) a tenu à rassurer la population.

Les médias ont donc été invités vendredi pour une démonstration et ainsi expliquer le processus. La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan a convenu que la sensation était en effet un peu désagréable , mais que rien de douloureux n’attend les patients.

Les autorités encouragent les gens à se faire tester et rappellent qu’il est possible de le faire en toute discrétion, et ce, n’importe où dans la province.

Avec les informations d’Aimée Lemieux et Jean-Baptiste Demouy