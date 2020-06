Gallant TV, une boutique cinquantenaire, ferme ses portes à Shediac

Après 51 ans de service, le magasin d'électroménager Gallant TV ferme ses portes au 355 rue Main à Shediac, cette fin de semaine. La pandémie n’y est pour rien, Marie-Paule et Léon Gallant ont décidé de prendre leur retraite.

Il y a quelqu’un qui est venu qui a dit : ceci ça va être une grosse business, ça va durer longtemps. Y’est encore en vie astheure, je pourrais lui dire ça , raconte Léon Gallant, le fondateur et propriétaire de cette petite entreprise d'électroménager familiale.

C'était la dernière semaine d'ouverture pour le magasin d'électroménager Gallant TV à Shediac. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

S’il concède qu’il y a eu des temps difficiles, la boutique fonctionnait bien ces dernières années.

Il y avait eu des années difficiles… On avait considéré... On a survécu! Les dernières années étaient vraiment bonnes, on ne peut pas se lamenter , indique-t-il.

L’histoire de cette boutique familiale commence en 1969 à Shediac.

Le magasin Gallant TV fermera cette fin de semaine pour toujours, après 51 ans de service. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Après avoir été pêcheur pendant plusieurs années, Léon Gallant décide de lancer sa propre entreprise à la naissance de son fils.

Une fois qu’il est venu au monde, j’ai compris qu’il fallait que je fasse quelque affaire. Alors j’ai starté en 1969. Léon Gallant, fondateur de Gallant TV

Le magasin a toujours été à Shediac, mais a subi un petit déménagement en 1975.

Déjà, à l’époque, les affaires étaient bonnes. Si bonnes que Marie-Paule Gallant a dû venir prêter main-forte à son mari.

Marie-Paule, infirmière de formation, a passé une grande partie de sa carrière à la boutique Gallant TV comme secrétaire. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Il fallait une secrétaire. J'ai commencé comme ça , se souvient-elle.

Au fils des années, leur fils, Rhéals Gallant, se joint à l’équipe.

À peu près l'âge de 15 ans, 16 ans je venais travailler les fins de semaine, les étés. J’ai tout le temps fait ça depuis que j'étais tout jeune, même avant , se remémore-t-il.

Gallant TV, c'était avant tout une histoire de famille. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Grâce à cette longévité, la famille a été un témoin de tous les changements technologiques des dernières décennies.

La couleur, y’a rien starté avant 1972, je dirais. Au commencement, c’était toutes des télévisions noires , retrace Léon Gallant.

Aujourd’hui les tablettes sont vides, les derniers appareils vendus et ils terminent de faire les comptes. Après 51 ans de travail, le couple Gallant aspire à de nouveaux projets et aussi à passer plus de temps avec leurs petits-enfants.

On va essayer, on va voir ce que ça fait. Moi, je garde mon jardin , dit Léon Gallant en riant.

D'après le reportage de Rose St-Pierre