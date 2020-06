Les centres commerciaux du Grand Montréal rouvriront le 19 juin

Les centres commerciaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la MRC de Joliette ont à leur tour reçu le feu vert du gouvernement : ils pourront reprendre leurs activités à compter de vendredi prochain.

Contrairement aux centres commerciaux du reste du Québec, qui ont tous pu rouvrir leurs portes le 1er juin dernier, les établissements de ces deux secteurs attendaient toujours la décision de Québec. Jusqu'à ce jour, seuls les magasins possédant une porte qui donne sur l'extérieur ont pu relancer leurs activités à Joliette et dans le Grand Montréal.

Selon le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui en a fait l'annonce, la réouverture de ces centres commerciaux marque une étape importante de la relance de l'économie québécoise .

Pour faire face à la pandémie, le nombre de clients dans les commerces et les centres commerciaux devra être limité afin de favoriser le respect des deux mètres de distance entre chacun, rappelle le ministère, exception faite pour les membres d'un même ménage ou si une personne offre un soutien ou un service à une autre .

Québec demande d'installer des cloisons pleines aux caisses, aux kiosques d'information et aux comptoirs de la foire alimentaire, et d'imposer un sens de circulation, dans la mesure du possible .

Les aires de restauration pourront d'ailleurs être à nouveau accessibles aux clients de l'extérieur du Grand Montréal, de la MRC de Joliette et de la ville de L'Épiphanie à compter du 15 juin, et aux clients de ces territoires à compter du 22 juin, à condition qu'elles soient aménagées de façon à respecter les consignes de santé publique.

La clientèle ne pourra toutefois pas se servir directement dans un comptoir d'aliments ni prendre de couverts, précise-t-on.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a produit une trousse d'outils pour le secteur du commerce de détail et des centres commerciaux afin d'aider les commerçants qui reprendront leurs activités.

Dans la CMM comme dans la MRC de Joliette, les commerces de services directs à la population et aux entreprises, comme les agences de voyages ou les cordonneries, qui sont situés dans les centres commerciaux pourront quant à eux reprendre leurs activités à compter du 15 juin.