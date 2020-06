La Saskatchewan présentera son budget provincial 2020-2021 lundi

La ministre des Finances, Donna Harpauer, doit présenter ce budget lors du retour en chambre aux alentours de 14 heures lundi. Depuis le 18 mars dernier et la déclaration d’état d’urgence sanitaire, aucune séance parlementaire ne s’était tenue au Palais législatif de Regina.

Après la présentation de ce budget, les parlementaires disposeront d’une soixantaine d’heures de débats, en comité restreint, pour discuter des finances provinciales pour les années 2020 et 2021. Le vote final est, quant à lui, prévu pour le 2 juillet prochain.

Un budget fragmenté

Le dépôt en chambre du budget provincial sera d’autant plus scruté cette année qu’il revêt un caractère exceptionnel, et ce, sur plusieurs aspects.

D’ordinaire attendu dans les premiers mois de l’année, et dans une version complète, le budget provincial avait été présenté partiellement par le ministère des Finances, le 18 mars. Seules les dépenses du prochain exercice avaient été dévoilées, celles-ci étant estimées à 14,1 milliards de dollars par le gouvernement.

Avec cette somme, la province compte notamment investir massivement dans le secteur de la santé. Plus d’un tiers des dépenses, soit 5,77 milliards de dollars, sont prévus pour le domaine dont 3,74 milliards pour l’Autorité de la santé de la Saskatchewan et ses travailleurs de première ligne face à la pandémie.

Pour ce qui est des recettes provinciales, le gouvernement avait alors expliqué, lors de la présentation des dépenses, qu’il dévoilerait ces chiffres lorsque la situation sera plus stable , afin de ne pas faire fausse route à cause d’un marché considéré comme volatil depuis le début de la pandémie.

Cependant, comme le relève Stephen Kenny, expert en politique provinciale et professeur émérite à l'Université de Regina, on ne sait pas si ces calculs du 18 mars restent pertinents, compte tenu de la pandémie et de la situation qui a changé radicalement .

Des mandats spéciaux...

Depuis la parution de ces chiffres relatifs aux dépenses provinciales, et à cause de la suspension des travaux législatifs, le gouvernement de la Saskatchewan a eu recours à des mandats spéciaux afin de valider des dépenses urgentes.

Selon un document officiel signé de la main du lieutenant-gouverneur Russell Mirasty, le gouvernement avait, au total, autorisé plus de 4,5 milliards de dollars de dépenses grâce à ces mandats spéciaux en date du 22 avril dernier. Un montant censé offrir une certaine flexibilité [au gouvernement] jusqu’au mois d’août , selon l’un de ses porte-paroles.

Puis, dans le courant du mois de mai, le gouvernement avait une nouvelle fois eu recours à un mandat spécial de 56 millions de dollars. Dans le but, cette fois-ci, de financer le programme de supplément salarial temporaire apporté à certains travailleurs essentiels de la Saskatchewan.

L’expert en politique Stephen Kenny souligne le caractère exceptionnel de ces mandats spéciaux. Il faut avouer que la somme est énorme, 4 milliards, mais les estimations du gouvernement déposées au mois de mars totalisent 14 milliards de dollars [de dépenses] , explique M.Kenny.

… qui font réagir

Ces dépenses gouvernementales ont à plusieurs reprises provoqué l’ire des représentants de l’opposition politique en Saskatchewan.

Après la parution des informations relatives aux 4,5 milliards de dollars en mandats spéciaux, le Nouveau parti démocratique saskatchewanais avait fustigé le manque de clarté du gouvernement sur la manière dont cet argent serait dépensé.

Notamment par la voix de son porte-parole en matière de finances, Trent Wotherspoon, le parti d’opposition avait alors appelé à plusieurs reprises à un retour des députés à l'Assemblée législative, afin d’y présenter entre autres un budget complet face à la Chambre.

Le NPDNouveau Parti démocratique souhaitait aussi disposer de 28 jours pour les débats sur le budget. Finalement, seulement 14 jours de discussions seront observés pour décortiquer et débattre de ce budget.

Une durée certainement pas idéale selon Stephen Kenny, mais qui, comparée à d’autres juridictions, n’est quand même pas mal , affirme le professeur réginois.

L’ombre d’un déficit

Le budget partiel dévoilé au mois de mars n’a pas empêché la ministre des Finances, Donna Harpauer, de se projeter sur le résultat final du plan. Alors que la province souhaitait présenter, pour la deuxième fois d’affilée, un budget équilibré, Mme Harpauer a revu ses estimations à la baisse.

Le budget 2020-2021 pourrait, selon elle, être déficitaire. Plus précisément, les pertes de revenus pourraient se situer entre 1,3 et 3,3 milliards de dollars. Selon la ministre des Finances, le PIB devrait par ailleurs subir une chute comprise entre 4,1 % et 14,9 %.

Le chef du NPD provincial, Ryan Meili,s’était d’ailleurs inquiété de la répercussion de ce déficit sur la perte d’emplois en Saskatchewan.