La principale attraction touristique de Sault-Sainte-Marie au rancart

Le Canadien National a annoncé l'annulation de la saison complète du train touristique Agawa Canyon pour des raisons de santé et de sécurité publique.

Cette décision est conforme aux restrictions existantes aux niveaux provincial et fédéral, car nous continuons d’assister à des états d'urgence prolongés et à des restrictions sur les voyages non essentiels , indique-t-on dans une note publiée sur le site web et la page Facebook du train touristique.

Le CN avait déjà retardé le début de la saison du train touristique. En avril dernier, il avait annoncé avoir repoussé le lancement de la saison au 1er septembre alors qu’elle s’amorce habituellement à la mi-juin et se déroule jusqu’en octobre.

Le train Agawa Canyon est un des plus populaires trains touristiques en Amérique du Nord.

En règle générale, nous recevons environ 30 000 visiteurs [par année] alors ça représente une grande perte pour notre communauté. Travis Anderson, directeur du tourisme et du développement communautaire, ville de Sault-Sainte-Marie

Mais nous espérons qu’il reviendra en 2021 et que la communauté rebondira et se rétablira , ajoute M. Anderson.

Selon M. Anderson, la ville de Sault-Sainte-Marie dit avoir été en discussion avec le CN et n’est pas surprise de la décision.

Ils avaient un problème avec la distanciation sociale. Le nombre de personnes qu’ils auraient pu avoir sur le train était problématique, tant du point de vue de la santé publique que du point de vue commercial. Ça n’allait tout simplement pas être viable de faire fonctionner le train cette année , dit-il.

Selon le CN, les forfaits et les billets seront remboursés dans une période de trente jours.