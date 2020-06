Un jeune acadien de 15 ans fabrique des visières protectrices vendues en magasin

Cet adolescent se distingue par sa détermination, son ingéniosité et son esprit entrepreneurial.

Dès la fin des classes, il travaille dans une quincaillerie de Caraquet.

Le port du masque ou de la visière est devenu obligatoire à mon lieu de travail , raconte-t-il. La visière qui était fournie par le magasin n'était pas confortable. Elle était dérangeante sur le nez. Aussitôt que tu te penchais par en bas, la visière tombait, ça ne tenait pas du tout.

C'est là qu'il a décidé de mettre à profit son savoir-faire et son imprimante 3D, un outil qui fait fondre du plastique pour former un objet.

Puisqu'on peut presque tout faire avec une imprimante, je savais qu'il y avait un modèle. Comme de raison, j'ai trouvé un modèle qui s'imprime quand même assez rapidement, sans trop de matière, qui fait bien l'affaire et qui est beaucoup plus confortable.

Jean-Patrick Haché est un jeune qui sait où il s'en va. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Son employeur, le propriétaire de la quincaillerie Home Hardware de Caraquet, Jean Lanteigne, a accepté qu'il fasse un prototype pour éventuellement en vendre dans le magasin.

C'est ce qui s'est passé puisque les visières de Jean-Patrick Haché se retrouvent maintenant sur les tablettes du magasin.

Les visières fabriquées par Jean-Patrick Haché Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

C’est le plus jeune fournisseur des produits que je vends , dit Jean Lanteigne. Donc, je suis très fier d’encourager un jeune comme Jean-Patrick.

Les parents du jeune se demandaient au départ ce qu'il allait faire avec une imprimante 3D. Son père, Martin Haché, en témoigne.

C'est sûr que la première fois qu'il nous en a parlé on n'était pas très chauds à l'idée , raconte-t-il. On ne savait pas vraiment ce que c'était. Mais il a pu être assez persuasif et assez explicite. On en est venus à comprendre vraiment ce qu'il voulait en faire. On a pensé que c'était quelque chose de pas vraiment important et qui allait peut-être dormir sur une tablette et qu'il n'allait pas vraiment s'en servir. C'est sûr qu'on est fier de ce qu'il fait. À la longue, il a su nous convaincre.

Il a travaillé, amassé son argent et l'a achetée lui-même Martin Haché, père de Jean-Patrick

Même s'il a tout l'avenir devant lui, Jean-Patrick Haché peut déjà être fier de cet accomplissement.

Quand je passe devant la rangée et que je vois mes visières… je me dis ouais! C’est une fierté!

Avec les informations d'Alix Villeneuve