Correction de notre article sur l'arrestation du chef Allan Adam, publié le 11 juin 2020

Une erreur de bonne foi a fait en sorte que notre texte et une vidéo étaient incomplets.

Au moment de rédiger l'article Une vidéo de la GRC montre que le chef Allan Adam a été frappé lors de son arrestation, la journaliste affectée à ce sujet n’avait pas vu la vidéo complète de l’arrestation, mais une version plus courte de celle-ci. Croyant que c’était la seule version disponible, elle s’est donc référée à cette vidéo plus courte pour écrire l'article et décrire les événements du 10 mars dernier.

Nous sommes conscients que cette méprise a pu donner l’impression d’un manque d’équilibre dans notre couverture. Nous en sommes sincèrement désolés.

Dès que l'erreur a été constatée, au matin du 12 juin, nous l’avons corrigée et avons ajouté des encadrés explicatifs à même l'article, par souci de transparence. La vidéo complète a également été ajoutée au texte, qui reflète maintenant fidèlement l’ensemble de l’arrestation.