Formation des préposés aux bénéficiaires : de l'intérêt pour le programme régulier

Ce centre de services scolaire (le nouveau nom de la commission scolaire depuis vendredi) a reçu pas moins de 300 demandes d'admission pour la formation accélérée qui sera offerte au Centre de formation professionnelle d'Alma. Environ 70 de ces candidats, scindés en trois groupes, pourront suivre les cours.

Or, selon Annie Bouchard, directrice du service de l'éducation des adultes, l'engouement soudain se répercute aussi sur le programme régulier où plusieurs se sont dits vivement intéressés.

À part la bonne nouvelle qu'on aura des préposés dans les CHSLD, la deuxième bonne nouvelle c'est que je pense que ça a donné un élan au programme aussi parce que ça a permis de valoriser cette profession-là. Ça a suscité l'intérêt pour des gens de s'inscrire dans le programme régulier. C'est une belle nouvelle. Annie Bouchard, directrice du service de l'éducation des adultes, Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean

Annie Bouchard a expliqué que la formation régulière de préposé aux bénéficiaires dure 870 heures réparties sur un an. D'après elle, en temps normal, il est difficile d'intéresser plus de 14 ou 15 élèves à cette formation.

La formation de courte durée, qui a été mise sur pied spécialement pour accroître le nombre de préposés dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, s'amorcera dès lundi.

Il s'agira d'un cours accéléré d'une durée totale de 375 heures réparties sur 12 semaines. Pendant cette période, les élèves vont recevoir des bourses d'études de 760 $ par semaine. Les finissants obtiendront un emploi à temps plein dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée avec salaire annuel de 49 000 $.

De coiffeuse à préposée aux bénéficiaires

Parmi les milliers de personnes qui commenceront leur formation lundi, se trouve la Chicoutimienne Chantale Morneau. Elle est coiffeuse depuis 19 ans.

Chantale Morneau amorcera lundi sa formation pour devenir préposée aux bénéficiaires. Photo : Radio-Canada

Durant la pandémie, elle a été en arrêt de travail forcé où elle a pu réfléchir à son avenir professionnel. Cette mère de deux enfants a donc décidé de remplir une demande d'admission pour pouvoir devenir préposée dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et sa candidature a été retenue.

Le fait que j'ai le soutien de ma famille et de tout mon entourage, je pense que ça m'encourage et ça m'enlève un poids de mes épaules. Ça fait 19 ans que je suis coiffeuse. Changer de carrière comme ça, c'est un stress quand même, même pour moi. Mais j'ai confiance en moi et je vais y aller jusqu'au bout , a-t-elle exprimé.

Chantale Morneau a bon espoir de pouvoir compléter la formation avec succès. Elle croit posséder les qualités requises pour son futur métier.

Les personnes âgées me rejoignent beaucoup. Je pense qu'elles vont m'en apprendre. J'ai un bon sens de l'humour et une bonne patience. Ça peut aider dans un CHSLD, d'amener un peu d'humour avec les patients, puis j'aime beaucoup écouter les gens, leur parler et j'aime beaucoup les dorloter , a-t-elle fait savoir.

Selon un reportage de Catherine Gignac