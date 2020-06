Ouverture des commerces dans la majorité des régions de l’Ontario

Des commerçants et des lieux de culte du nord et du sud de l'Ontario ont du s'adapter afin d'ouvrir leurs portes au public vendredi, alors que débute la deuxième phase du plan de déconfinement de la province.

Toutes les régions de l'Ontario sont autorisées à entrer dans la deuxième phase, sauf 10 régions du sud et du Sud-Ouest.

Dans le Nord de l’Ontario, l’ouverture des centres commerciaux a attiré plusieurs clients.

Si les bars et les restaurants qui n’ont pas une terrasse couverte n’ont pas attiré beaucoup de clients vendredi, le centre commercial Northgate à North Bay a attiré son lot de visiteurs.

Le centre commercial Northgate a ouvert ses portes vendredi. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Paulette Gagnon, directrice générale du centre commercial, affirme qu' environ 30% des commerçants du centre commercial ont pu ouvrir leurs portes à temps pour la première journée de la phase 2 du plan de déconfinement de la province.

Elle rappelle que des mesures importantes ont été prises pour s’assurer que les règles sanitaires ont été respectées.

Le centre commercial a retiré son mobilier de repos, a demandé aux commerçants d’établir une entrée et une sortie pour les commerces, a fermé plusieurs toilettes dans le centre commercial et a rendu disponible du désinfectant.

Nous demandons aux gens de venir faire leurs achats et de repartir ensuite , affirme-t-elle.

Des clients respectent la nouvelle normale

Rachel St-Cartier et son mari Léo Labrecque disent qu'ils n’ont pas pu s’empêcher de venir faire des emplettes dès la réouverture du centre commercial Northgate.

Rachel St-Cartier et son mari Léo Labrecque sont venus faire des achats au centre commercial Northgate vendredi. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

On était vraiment tannés de ne pas pouvoir magasiner affirme Mme St-Cartier.

Le couple, venu acheter une tablette électronique, affirme quand même faire très attention

Il faut vraiment prendre nos distances et faire attention , explique Mme St-Cartier.

Interrogée sur les risques de se présenter dans un centre commercial, elle répond qu’il faut parfois prendre des risques dans la vie .

Yves Lefebvre, lui aussi venu magasiner au centre commercial, croit que les mesures de distanciation constituent la nouvelle normale et qu’il n’a pas le choix de s’adapter.

Yves Lefebvre est venu chercher une commande chez un détaillant au centre commercial Northgate. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Venu chercher une commande chez un détaillant, M. Lefebvre dit s'assurer que personne ne se trouve près de lui et d'avoir du désinfectant pour les mains dans sa voiture.

Les bars et les restaurants ont dû s’adapter

Michel Clement, propriétaire de la brasserie Buzzy Brown’s à Sudbury, a pu ouvrir sa terrasse aux clients, vendredi.

Avec une terrasse réduite en capacité, et selon M. Clement beaucoup de nettoyage effectué, Buzzy Brown’s fait partie des services qui sont autorisés à ouvrir leurs portes depuis vendredi.

La terrasse de la brasserie Buzzy Brown's a dû s'adapter aux consignes de distanciation sociale. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Si M. Clément a dû se plier à beaucoup de régulations pour pouvoir ouvrir son établissement, il se dit très content de la réouverture .

M. Clement dit avoir trouvé très difficile de rester à la maison depuis trois mois et de ne pas pouvoir parler avec les clients réguliers .

Du côté de Cambridge, dans le Sud-Ouest de l’Ontario, la crêperie Café du monde s’est installée une terrasse de fortune afin d'accueillir des clients.

Le Café du monde de Cambridge a aménagé une terrasse temporaire sur ses cases de stationnement pour pouvoir servir des clients dès vendredi. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Je pense que ça va aider à avoir un petit peu de normale , explique-t-il, avant d’ajouter qu’une seconde terrasse sur le toit plus permanente sera rénovée.

M. Dragusaun affirme que d’autres clients ont déjà profité de la terrasse et qu’il s’attend à ce que les commentaires soient positifs. La vie va être changée pour toujours, il faut s’adapter , croit-il.

Les lieux de culte ouvrent aussi leurs portes

La province a aussi autorisé l’ouverture des lieux de culte dès vendredi. Les fidèles du centre islamique de Cambridge se disent heureux de l’ouverture de la mosquée, selon l’imam Abdul-Raouf Kabbar.

Abdul-Raouf Kabbar, l'imam du centre islamique de Cambridge, se dit très heureux de pouvoir ouvrir la mosquée aux fidèles. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

La mosquée n’est pas seulement un lieu de culte , croit-il, c’est aussi un chez-soi .

M. Kabbar affirme que la mosquée n’opère qu'à 30 % de sa capacité. Les visiteurs doivent porter des masques et des gants et les toilettes sont fermées. Nous voulons suivre les règles et ainsi pouvoir être ouverts tout le temps.

La mosquée de Cambridge a marqué sa salle de prière pour favoriser une meilleure distanciation physique. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Le centre islamique étudie la possibilité d’augmenter le nombre de prières par jour pour permettre à un plus grand nombre de fidèles d’aller à la mosquée.

Selon M. Kabbar, la communauté attendait depuis longtemps le retour de la mosquée, une semaine après la fermeture, des fidèles m’appelaient pour me demander si c’était possible d’aller à l’intérieur de la mosquée, ne serait-ce qu’une fois , explique-t-il.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette, Mathieu Grégoire et Yvon Thériault