Des chefs de la Première Nation Malécite reprochent au premier ministre Blaine Higgs de « faire preuve d’une incroyable indifférence » vis-à-vis de la mémoire de Chantel Moore et de la population autochtone du Canada.

Dans une lettre envoyée vendredi, six chefs malécites ont durement critiqué les agissements du premier ministre du Nouveau-Brunswick suivant le décès Chantel Moore, une jeune femme autochtone abattue par la police d’Edmundston la semaine dernière.

Des proches de Chantel Moore se sont recueillis devant son cercueil lors de ses funérailles jeudi, à Edmundston. Photo : Radio-Canada

Selon eux, Blaine Higgs aurait manqué d'égard pour la douleur de la communauté lorsqu'il a omis de présenter ses condoléances à la famille éplorée, le jour des funérailles. Celui-ci aurait plutôt déclaré aux journalistes qu' une alternative viable à cette nuit tragique aurait été que la police tire dans la jambe de Chantel Moore .

C’est faire preuve d’une incroyable indifférence face à la mémoire à de Chantel Moore, face à sa famille et ses amis. Chefs Ross Perley, Alan Polchies Jr., Patricia Bernard, Shelley Sabattis, Gabriel Atwin et Tim Paull

C’est [aussi] faire preuve de cruauté à l'égard des populations autochtones du Nouveau-Brunswick et du Canada qui ont subi un traitement partial et injuste de la part de la police et de notre système judiciaire , ajoutent-ils.

Lors d'une autre conférence de presse, le premier ministre a aussi qualifié la mort de Chantel Moore d'« événement isolé ».

Nous avons affirmé en début de semaine que le gouvernement provincial était sourd et condescendant dans ses commentaires. Nous espérions que ce ton inciterait le gouvernement à choisir ses mots avec plus de soin. Nous avons eu tort , déplorent les chefs autochtones, déçus que Blaine Higgs n'ait pas saisi l'occasion des funérailles pour se racheter.

La déclaration du premier ministre Higgs contraste avec celle de son ministre des Affaires autochtones, Jake Stewart, qui a quant à lui affirmé avoir constaté l'existence de racisme systémique à l'encontre de membres des Premières Nations.

Jake Stewart s'est aussi prononcé en faveur d'un examen plus large des procédés qui permettent l'existence du racisme systémique.

Lorsqu'on lui a demandé sa réaction vendredi, M. Higgs a défendu ses propos. Je soulignais que de nombreux Néo-Brunswickois spéculent sur ce qui s'est passé et sur la manière dont la situation aurait pu être résolue différemment, mais que la spéculation peut être néfaste , explique-t-il.

Nous devons connaître les faits. C'est pourquoi une enquête indépendante est en cours, afin que nous puissions connaître les faits concernant cette situation particulière [...] Je continue d'offrir mes condoléances à la famille de Chantel Moore pour cette perte tragique.

Le décès fait l'objet d'une enquête par l'agence indépendante d'enquête policière du Québec, le Bureau des enquêtes indépendantes.

Avec des informations de Shane Magee, de CBC