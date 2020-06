L’exemple de Pat Patrouille : faut-il briser l’archétype du bon policier?

En plein débat sur les enjeux raciaux et les violences policières, ravivé après la mort violente de George Floyd, survenue au Minnesota, des voix s’élèvent pour dénoncer la façon positive dont les policiers « sont trop souvent mis en scène » à la télévision.

La semaine dernière, lorsque le compte Twitter officiel de la série pour enfants La Pat’Patrouille a lancé un appel pour que les voix noires soient entendues , des internautes s’en sont pris au personnage de Chase, le chien policier.

Euthanasiez le chien policier , ont-ils déclaré. « Retirez le financement de La Pat’Patrouille », ont dit d’autres, en référence au mot-clic #DefundThePolice, associé au mouvement Black Lives Matter.

La populaire série animée canadienne pour enfants d’âge préscolaire, La Pat’Patrouille, suit les aventures d’un garçon féru de technologie et de sa bande de chiots de sauvetage, chacun doté d’habiletés et de véhicules spéciaux.

« Ce n’était qu’une question de temps avant que les manifestations ne prennent La Pat’Patrouille pour cible », relève la critique Amanda Hess dans son article du New York Times paru mercredi.

Alors que les États-Unis sont le théâtre de mobilisations dénonçant les violences policières envers les communautés noires depuis plusieurs semaines, plusieurs programmes télévisés sont épinglés pour la façon dont ils mettent en scène le travail de la police.

L’image du bon policier

Les séries criminelles ou policières constituent le genre le plus populaire de la télévision, représentant désormais plus de 60 % des émissions dramatiques aux heures de grande écoute sur les quatre grands réseaux de diffusion américains.

L'effort de faire connaître la brutalité policière signifie aussi qu’il faut bannir l'archétype du bon flic, qui règne à la télévision et dans les vidéos virales des manifestations elles-mêmes. La Pat’Patrouille semble assez inoffensive, et c'est le problème: le mouvement repose sur la compréhension que les flics font beaucoup de mal. Amanda Hess

Les flics ne sont pas seulement des stars de la télévision; ce sont les plus grandes stars de la télévision , ajoute la critique.

Les intrigues de ces émissions sont d’ailleurs si prévisibles que Brooklyn Nine Nine les a carrément utilisées pour construire l’univers de sa sitcom, en se moquant des clichés perpétrés dans les émissions criminelles. Les gens sont très conscients du fonctionnement de la télévision policière. Vous savez instantanément qui sont les bons et qui sont les méchants , a déclaré le co-créateur de la série humoristique à succès.