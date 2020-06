Éducation francophone : une victoire pour le Nord également

Au fil des ans, les communautés francophones du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont elles aussi eu, ou ont encore dans certains cas, à demander des clarifications devant les tribunaux ou les juristes sur le financement et la gestion de l'éducation sur leur territoire.

Pour le président de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO), Simon Cloutier, les effets à court terme seront quand même limités aux T.N.-O. grâce à la bonne entente qui règne ces temps-ci entre la commission scolaire et le ministère de l’Éducation.

Les relations n’ont cependant pas toujours été si cordiales et, à plus long terme, Simon Cloutier estime que le jugement viendra surtout protéger les droits des parents francophones contre la possibilité d’un autre long combat juridique.

Le jugement viendra aussi donner de meilleurs arguments à la CSFTNO dans ses négociations financières avec le gouvernement ténois, croit-il. Les écoles sont présentement financées en fonction du nombre d'étudiants.

« Étant donné qu’on a des nombres un peu plus petits, on n'est pas capable, surtout au secondaire, d’offrir certaines options de cours qui sont disponibles dans les systèmes d'éducation anglophones. Donc, plusieurs de nos étudiants vont décider de quitter nos écoles pour avoir accès à ces options-là », explique-t-il.

C’est un cercle vicieux : on n’a pas beaucoup d'étudiants, mais on continue de ne pas en avoir beaucoup parce qu’on ne peut pas faire l’offre de service. C’est là que [le jugement] vient tout changer.

Depuis l’ouverture du gymnase de l’École Allain St-Cyr à Yellowknife, les yeux des commissaires de la CSFTNO sont rivés vers l’École Boréale de Hay River qui n’a toujours pas de gymnase et dont le secondaire se fait dans des salles de classe modulaires.

L’École Boréale à Hay River et l’école Allain St-Cyr à Yellowknife, sont les deux écoles francophones des T.N.-O.

Le sujet fait régulièrement l'objet de discussions avec le gouvernement territorial, explique Simon Cloutier.

« Nos discussions avec le gouvernement sont déjà assez positives, mais la décision de ce matin vient renforcer de beaucoup notre position, dit-il. C’est clair que ça va avoir un impact certain sur les négociations avec le gouvernement. »

Au Yukon aussi on se réjouit de la décision de la Cour suprême, bien que les travaux de construction de la nouvelle école secondaire francophone à Whitehorse aillent bon train.

L’édifice, récemment nommé CSSC Mercier, faisait depuis plus d’une décennie l’objet d’un litige qui s’est terminé tout récemment avec une entente pour la gestion de l’éducation en français au territoire.

Selon cette entente, les partis s’engagent à ne pas retourner devant les tribunaux pour les 10 prochaines années. Selon le président de la commission scolaire francophone du Yukon, Jean-Sébastien Blais, le jugement assure que ce sera le cas par la suite également.

« Qui sait pour le futur dans les 20 ou 30 prochaines années comment un prochain gouvernement du Yukon aurait pu approcher les droits scolaires pour les ayants droit. »

Jean-Sébastien Blais ainsi que le vice-président de la CSFY, Vincent Larochelle, expliquent que le jugement sera porteur au territoire pour les développements à venir dans l’éducation en français dans les collectivités rurales.

Il y a de plus en plus de francophones qui s'établissent en dehors de Whitehorse, comme Haines Junction ou Dawson City. Donc la question est de savoir [...] comment est-ce qu’on peut approcher le développement des services offerts par la CSFY pour les résidents qui sont en dehors du centre principal de Whitehorse. Ça nous donne un cadre de référence avec lequel on pourra travailler avec le gouvernement du Yukon.

Jean-Sébastien Blais, président, CSFY