De l'extrême chaleur dans le sud de l'Alberta en fin de semaine

Des orages violents peuvent s’abattre sur les contreforts de l’Alberta au courant de l’après-midi et se dissiper avant la tombée de la nuit. Des villes du sud de la province peuvent également être touchées par de la chaleur extrême.

L’alerte d’Environnement Canada indique que des orages violents pourraient se former au-dessus des villes d’Airdrie, de Cochrane, d'Olds, de Fort MacLeod et du parc national Waterton vendredi. Ils devraient par la suite se déplacer vers le nord-est. L’agence informe également les habitants de ces régions que de la grêle de 2 à 3 cm de diamètre pourrait tomber et que les orages peuvent être accompagnés de rafales allant jusqu’à 100 km/h.

Environnement Canada lance une autre alerte pour le sud de la province, qui pourrait être touché par de l’extrême chaleur au cours de la fin de semaine. Vendredi, le mercure pourrait atteindre 32 degrés Celsius, et ce, jusqu’à dimanche dans certaines villes comme Médecine Hat.

À Brooks, les thermomètres pourraient afficher jusqu’à 29 degrés Celsius pendant les deux prochains jours et descendre pendant la nuit à près de 14 degrés Celsius.

Un avertissement de chaleur est publié lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l'épuisement dû à la chaleur , écrit Environnement Canada.

L’avertissement de chaleur concerne aussi des villes telles que Drumheller, Three Hills, Strathmore, Bow Island, Suffield, Hanna, Coronation et Oyen ainsi que le parc provincial Cypress Hills.

D’après Environnement Canada, les conditions d’extrême chaleur représentent des risques principalement pour les enfants en bas âge, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui font de l’activité physique à l’extérieur.