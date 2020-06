Le tourisme se relance dans la région de la capitale nationale

Du côté d’Ottawa, la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Lisa MacLeod, était présente au marché By, vendredi matin, pour annoncer une subvention pour promouvoir le tourisme de la région.

Alors que notre gouvernement va de l'avant avec la réouverture de la province, nous sommes fiers d'investir un million de dollars pour soutenir des initiatives de marketing à Ottawa qui font la promotion de nos collectivités et mettre notre industrie touristique sur la voie de la reprise , a-t-elle indiqué.

Présente au point de presse de la ministre ontarienne, la directrice générale de la Zone d'amélioration commerciale (ZAC) du marché By, Jasna Jennings, s’est dite heureuse de cette annonce.

C'est une nouvelle vraiment excitante. Nos membres sont assez inquiets de la perte du tourisme et de savoir qu'il y a des investissements à venir, ça va aider à apaiser certaines inquiétudes. Jasna Jennings, directrice générale de la ZAC du marché By

La ministre MacLeod a aussi annoncé que les festivals de la région recevront une subvention de près de 1,1 million de dollars pour pouvoir continuer d’opérer malgré l’impossibilité des rassemblements en raison des règles sanitaires.

Grâce à cet argent, plusieurs festivals, tels que le Festival de jazz d’Ottawa ou le Summer Solstice Indigenous Festival, auront cette année une programmation virtuelle.

Nous sommes très contents d’avoir ce financement, c’est important de savoir que les festivals ont beaucoup d'impact économique à Ottawa , a fait valoir Anne Piccinin du Réseau des festivals d’Ottawa. Ça va aider les festivals à réimaginer ce qu’ils font cette année et ça va aussi permettre de garder les équipes des festivals.

Des forfaits pour découvrir l’Outaouais

Le gouvernement du Québec avait pour sa part annoncé, jeudi, un investissement de plus de 750 millions de dollars pour venir en aide à l'industrie du tourisme.

La directrice générale de Tourisme Outaouais, France Belisle, est heureuse de ce financement, dont une partie — soit 20 millions de dollars — sera investie afin d'offrir des rabais allant de 25 à 50 % aux Québécois désirant voyager dans la province.

On espère que ça va inciter les visiteurs du Québec à visiter leur propre région au courant de l’été et j’irais même plus loin, en disant que j'espère que les gens de l’Outaouais vont visiter leur Outaouais au courant de l’été et qu’on va voir les gens des régions urbaines se déplacer vers les MRCMunicipalité régionale de comté et vice-versa, pour connaître l’offre touristique sur leur territoire , a-t-elle raconté.

La directrice générale de Tourisme Outaouais, France Bélisle (archives) Photo : Radio-Canada

Même si certains piliers touristiques vont rouvrir leurs portes, tels que le parc Oméga, la directrice de Tourisme Outaouais regrette que d’autres secteurs majeurs , comme les spas, les musées et les casinos, n’aient pas encore de date de réouverture.

Le parc Oméga en Petite-Nation va ouvrir. C’est une excellente nouvelle. Par contre, il y a toujours d’autres secteurs d’activités qui attendent toujours des réponses et qui sont aussi des piliers en Outaouais. France Belisle, directrice générale de Tourisme Outaouais

D’ailleurs, la frustration est grande du côté du Spa Nordik, à Chelsea, qui déplore les incohérences du gouvernement québécois. L'établissement a eu le droit de relancer ses services de massage. Toutefois, ses saunas, ses piscines et ses bains chauds sont toujours fermés.

Il y a quelques semaines, les piscines publiques ont eu le feu vert, les plages aussi, les restaurants. On voit qu’il y a un déconfinement qui se fait , constate Marianne Trotier, directrice des relations publiques et de presse pour le groupe Nordik. Là où l'incohérence et l'incompréhension de notre industrie se vivent, c’est que nous avons obtenu le feu vert de Santé Canada sur le guide de prévention que nous avons soumis .

Les gestionnaires du Nordik Spa-Nature se demandent s'ils pourront reprendre leurs activités lors de la saison estivale qui débute. Est-ce qu’on va arriver, nous, en retard pour aller se coller avec les forfaits que Québec a annoncés hier pour pouvoir justement offrir aux Québécois qui vont arriver dans notre région cette forfaitisation? se demande Mme Trotier.

Avec les informations de Stéphane Leclerc et Ismaël Sy