À la chasse aux tempêtes dans les Prairies

Dimanche 7 juin 2020. Le ciel se couvre dans le sud-est du Manitoba. Alors qu'Environnement Canada a lancé des alertes d’orages violents et que chacun tente de rejoindre son chez-soi, Mylène Mercier saute dans sa voiture et part chasser l'orage.

La Québécoise, installée au Manitoba depuis août 2019, consulte différents radars et se dirige vers Tolstoï, près de la frontière avec le Minnesota. Sur son cellulaire, quatre orages sont répertoriés dans la zone.

Des trombes d’eau tombent du ciel, des éclairs jaillissent, la visibilité est nulle : le scénario semble épeurant. Dans sa voiture, Mylène Mercier est euphorique.

D’ordinaire, elle reste suffisamment loin pour observer le spectacle en toute sécurité. Ce jour-là, pendant sa chasse, elle s’est retrouvée coincée entre deux orages : pas d’autre choix que d’en traverser un pour sortir de la zone critique.

On ne voyait rien, raconte-t-elle. J’attendais, je ne pouvais pas reprendre ma route, au cas où un arbre me passait dessus , emporté par le vent.

Une amie m’a téléphoné à ce moment et je lui disais : "Si tu savais! poursuit-elle, encore ébahie. Il pleut, il ne fait pas beau, mais il y a du soleil en même temps! Le ciel est rouge!" Pour moi, c’était comme : wow!

Mylène Mercier doit superposer les radars américains et canadiens pour trouver l'emplacement exact des orages. Photo : Mylène Mercier

Apprivoiser ses peurs

La Québécoise n’a pas toujours été friande de tempêtes. Le souvenir d’avoir été frappée par une tornade en 2010, alors qu’elle roulait sur une route albertaine, reste amer.

Je n’ai pas vu la tornade se former dans le champ près de là où j’étais. Elle a juste traversé la route au moment où j’étais dessus. J’ai été très très secouée. J’ai pleuré un bon deux jours après tellement j’ai eu peur. Ma voiture était très amochée.

En 2014, en Ontario, la tornade Angus a ravagé une partie du quartier où Mylène Mercier habitait avec sa famille, en épargnant sa maison.

L’année suivante, la Canadienne s’est de nouveau fait surprendre par un de ces tourbillons, alors qu'elle était en voiture avec sa mère et sa fille, désormais âgée de six ans.

C’était une petite tornade, mais c’était suffisant pour qu’on se dise : on ferme les yeux, et on attend que ça passe. Cette fois-là, je n’ai pas été frappée, mais c’est le genre d’événement dont on se souvient toute notre vie. Mylène Mercier, chasseuse de tempêtes

Dès lors, Mylène Mercier a connu un déclic : au lieu de craindre les orages, elle a voulu les observer et les comprendre. Je ne veux pas les défier, mais autant j’en ai eu peur, autant maintenant, ils m’émerveillent , lance-t-elle.

Échapper à son train-train quotidien

Si Mylène Mercier a autant pris goût à aller chasser les tempêtes, c’est pour l’adrénaline qui la sort de sa zone de confort.

Je décroche de ma vie de maman, de mon travail, ça recharge mes batteries. Tout le monde a une façon de s’évader, moi, c’est les orages!

La mère de famille concilie deux passions, la photographie et les orages, lors de ses expéditions. Photo : Mylène Mercier

Quand la saison commence au mois d’avril, l’amatrice de tempête n’attend plus que de sortir son appareil photo et de partir à la chasse aux nuages. Lorsqu’elle tire à sa fin, en octobre, elle pense déjà à la prochaine.

Cette passion, Mylène Mercier la vit surtout de façon solitaire. Bien que son entourage soit ébahi par ses photos et anecdotes de chasse, ses amis et collègues craignent de l’accompagner sur le terrain.

Mon fils m’a suivi l’année passée une fois, il ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. Ce soir-là, il a réalisé qu’on pouvait rester loin d’un orage, voir sa beauté, tout en étant en sécurité , soutient-elle.

Récemment, la Québécoise a créé la page Facebook bilingue MYZ STORM  (Nouvelle fenêtre) pour inciter les autres à s’intéresser à ces phénomènes naturels. Elle y publie ses photos, vidéos, et invite les curieux et amateurs d’orages à se joindre à elle.

Mylène Mercier aimerait créer un groupe de chasseurs francophones de tempêtes au Manitoba. Photo : Mylène Mercier

Que ce soit en Ontario, en Alberta ou en Colombie-Britannique, des ciels canadiens, Mylène Mercier en a vu plein. Selon elle, les plus beaux orages sont assurément manitobains.