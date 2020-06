Éducation en français : une décision qui résonne d'un bout à l'autre du pays

La décision de la Cour suprême du Canada en faveur du Conseil scolaire francophone (CSF) et des parents francophones de la Colombie-Britannique concernant le financement de l’éducation en français est accueillie avec soulagement et enthousiasme par de nombreuses organisations au pays.

La Cour suprême a statué vendredi que la Colombie-Britannique avait contrevenu aux droits linguistiques des demandeurs et que ces derniers ont droit à une réparation.

Les félicitations adressées aux artisans de cette lutte qui aura duré une décennie n'ont pas tardé à l'annonce de cette décision.

Je me permets de féliciter le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, autant les anciens conseillers francophones qui ont commencé cette bataille que les nouveaux qui l'on continuée, et aussi les parents , dit Denis Chartrand de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario.

La cause des parents et du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique était suivie avec attention par toute la francophonie canadienne, car le jugement pourrait avoir des répercussions partout au pays.

Le CSF et la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique alléguaient qu’un sous-financement chronique des établissements scolaires primaires et secondaires francophones dans la province constituait une violation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.