Coup d’envoi de la nouvelle formation pour les préposés aux bénéficiaires

À la fin du mois de mai, le gouvernement Legault avait annoncé la mise en place d'une formation rémunérée afin de recruter 10 000 préposés aux bénéficiaires dans la province et ainsi contrer la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur.

Des centaines de personnes ont ensuite déposé leurs candidatures dans l'Est-du-Québec.

Lundi, 154 futurs préposés entament leur formation en vue de travailler dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Bas-Saint-Laurent, près de 50 sur la Côte-Nord et 11 aux Îles-de-la-Madeleine.

Le nombre exact de personnes qui seront formées en Gaspésie n’est pas encore connu. La formation qui sera dispensée par la Commission scolaire René-Lévesque commence d'ailleurs mardi.

Formation offerte sous plusieurs conditions

Les candidats à la formation devaient accepter plusieurs conditions pour y être éligibles. Ils devaient notamment être prêts à travailler pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de leur région pendant un an.

Sur la Côte-Nord, 129 candidatures ont été reçues dans les centres de formation, 82 entrevues ont été menées, mais seulement une cinquantaine de personnes ont été retenues.

Les personnes devaient avoir un troisième secondaire, il y avait vérification des antécédents judiciaires et des références , explique le conseiller en communication du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Pascal Paradis.

L'hôpital de Sept-Îles (archives) Photo : Radio-Canada / Evelyne Côté

De l’oxygène pour les CISSS

Le milieu de la santé, comme d'autres secteurs, fait face à une pénurie de main-d'œuvre depuis plusieurs années dans l'Est-du-Québec.

93 postes de préposés sont présentement vacants dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Bas-Saint-Laurent. Au total, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux estime avoir besoin d'engager 200 préposés aux bénéficiaires par année.

Ça va faire vraiment du bien au niveau de nos préposés. C'est de l'oxygène qui arrive, et qui va être très bienvenu. Annie Leclerc, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires publiques au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Annie Leclerc espère pourvoir les postes vacants et être en mesure d'accorder plus facilement des congés aux préposés actuels.

Sur la Côte-Nord, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux souhaite engager 70 nouveaux préposés. En Gaspésie, plus de 24 postes sont disponibles, et le CISSS CISSS espère engager au moins 48 préposés.

Les futurs préposés feront leur arrivée dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée autour du 6 juillet pour y compléter l'aspect pratique de leur formation.

Une deuxième vague de formation pourrait suivre cet automne.