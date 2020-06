Des Québécois habitant près de la frontière du Labrador souhaitent sa réouverture

Des élus des deux provinces se sont rencontrés vendredi matin pour faire le point.

Une proposition de réouverture encadrée sera déposée à la direction de santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador, explique le maire de Fermont, Martin Saint-Laurent.

On a eu une discussion ce matin sur une façon qu’on pourrait faire et les mesures qu’on pourrait prendre. Il y a de l’ouverture à faire de la circulation entre les deux provinces avec des critères. Ce ne serait pas une ouverture complète. Ce serait plus des gens avec une adresse de Fermont, pas les gens qui viennent de l’extérieur, et [il faudrait] remplir un formulaire, faire un questionnement, il y a des choses qui seraient mises en place , raconte le maire.

La Ville de Fermont espère recevoir une réponse dans les prochains jours.

Alors que les frontières du Québec sont rouvertes depuis le 31 mai sur la Côte-Nord, celles de Terre-Neuve-et-Labrador demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre pour limiter la propagation de la COVID-19.

Une décision qui complique la vie des Fermontois qui ont l’habitude de magasiner de l’autre côté de la frontière. Seulement 27 km séparent Fermont de Labrador City.

Ils ont beaucoup plus de services, de restaurants et de facilités et là on n’a pas accès à ça. Oui, on est autonomes du côté de la nourriture, mais tout le commerce de détail, c’est beaucoup plus compliqué , précise le maire Saint-Laurent.

La députée Richard déplore l’inaction de Québec

Présente à la rencontre vendredi matin, la députée péquiste Lorraine Richard juge que le gouvernement du Québec aurait dû poser des actions pour aider à la gestion des frontières.

Ce que je déplore, c’est que le gouvernement du Québec [...] on dirait que ça ne les préoccupe pas tant que ça. [Du côté de chez] mon collègue Joël Arsenault, aux Îles-de-la-Madeleine, on a vu comment le gouvernement ne semblait pas vouloir intervenir dans ce dossier , déplore Mme Richard.

Blanc-Sablon

À Blanc-Sablon, la surveillance est maintenant levée à 18 h chaque jour à la frontière. Les résidents de cette Municipalité en Basse-Côte-Nord espèrent tout de même voir la frontière levée pour de bon, explique la mairesse Wanda Beaudoin.

Il y a quand même une pression de la population parce que la frontière est fermée le jour et il y a certains citoyens qui aimeraient entrer au Labrador le jour aussi pour faire des commissions ou des activités, mais ils ne peuvent pas parce que la frontière est fermée de jour , soutient la mairesse Beaudoin.

Les résidents de Blanc-Sablon attendent également un retour du Labrador pour savoir si le barrage sera définitivement levé ou non.