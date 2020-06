L'emplacement de la nouvelle caserne de pompiers de La Broquerie sème la discorde

La nouvelle caserne devrait être construite le long de la route provinciale 210, entre La Broquerie et le village de Marchand.

Selon le conseiller municipal de La Broquerie Ivan Normandeau, le préfet de la municipalité, Lewis Weiss, a proposé de nouvelles idées lors d'une récente réunion.

Il a été question d'abandonner le projet afin de garder la caserne actuelle et d'en construire une autre à Marchand, qui se trouve à 10 kilomètres de La Broquerie.

Moi, personnellement, je suis en faveur que la caserne soit construite ici [à La Broquerie] et mes deux autres collègues dans le quartier numéro deux aussi, mais il y a d’autres idées au conseil municipal , dit-il.

Toujours selon Ivan Normandeau, le préfet aurait aussi fait des commentaires peu valorisants sur le travail des pompiers de la municipalité, ce qui a irrité le chef des pompiers, Alain Nadeau.

On avait décidé qu’on faisait la caserne à La Boquerie en la rapprochant de Marchand pour servir les citoyens à Marchand, mais on ne discutait pas de la possibilité de construire une caserne à Marchand , précise Alain Nadeau.

Alain Nadeau est le chef des pompiers de La Broquerie. Photo : Radio-Canada / Amélie David

Selon lui, construire une caserne à Marchand coûterait plus cher à la municipalité que de remplacer celle existante.

À La Broquerie si on déménage, le budget est d'environ 1,2 million de dollars, car on amène tout notre équipement, tout notre monde […] Commencer à neuf à Marchand avec une nouvelle caserne, on regarde à former 20 hommes, acheter de l’équipement et des camions, c’est à peu près 2 millions , explique-t-il.

Alain Nadeau rappelle que le projet, retardé en raison de la pandémie de COVID-19, avait été largement discuté l’année dernière.

À l’assemblée, il y a deux semaines, j’ai entendu dire qu’on repoussait le projet encore d’une autre année en raison de la COVID-19. Je suis très d’accord avec ça s’il faut [....] mais après cette discussion-là il y a eu une discussion qu’on devait tout casser et regarder pour rebâtir une nouvelle caserne à Marchand, tout repenser le projet de zéro et ça, ça ne marchait plus pour moi , ajoute Alain Nadeau.

Les arguments du chef des pompiers ont finalement convaincu le préfet de La Broquerie, qui indique que les discussions se poursuivent pour l’achat du terrain déjà prévu et que la construction de la nouvelle caserne à La Broquerie pourrait démarrer à la fin de cette année ou en 2021.

Avec des informations d'Amelie David