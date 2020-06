Laurence Vincent Lapointe enfin de retour sur les cours d'eau pour l'entraînement

La multiple championne du monde n'avait pas eu l'occasion de s'entraîner avec ses coéquipiers du Club de Canoë-Kayak de Trois-Rivières depuis la levée de sa suspension, le 27 janvier dernier.

L'athlète avait alors été blanchie par la Fédération internationale de canoë des accusations de dopage qui pesaient sur elle après avoir été déclarée positive au ligandrol en août 2019.

Depuis, lorsque le beau temps le permettait, elle s'entraînait plutôt dans la piscine familiale.

Laurence Vincent-Lapointe est de retour sur l’eau. Photo : Radio-Canada / Catherine Bouchard

Ses coéquipiers étaient tous heureux de la revoir sur l'eau.