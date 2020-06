Des animateurs dans 34 résidences pour aînés de l’Abitibi-Témiscamingue

Grâce à une collaboration entre quatre directions du Centre intégré de santé et de services sociaux, un programme d’animation pour aînés a été mis sur pied en 10 jours dans la région.

Ainsi, 24 animatrices-étudiantes se déplacent dans 34 RPA de la région pour faire bouger les aînés, tout en respectant les mesures de protection. 1867 résidents sont ainsi rejoints par le programme.

Déjà, le projet a eu de belles retombées. Les aînés affirment être contents de bouger en toute sécurité et les propriétaires de résidences en redemandent.

Le CISSS-AT souhaite maintenant former des aînés pour qu’ils puissent à leur tour animer les résidents et ainsi stimuler leurs capacités physiques et cognitives.

COVID-19

L’Abitibi-Témiscamingue n’a pas enregistré de nouveau cas de COVID-19 depuis maintenant plus d’une semaine.

162 personnes sont maintenant considérées rétablies, ce qui signifie, avec les 4 décès survenus depuis le début de la crise, qu’il ne reste que 2 cas actifs dans la région.

La Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la Santé publique, confirme donc qu’on peut continuer le déconfinement de la région grâce aux différentes mesures mises en place pour limiter la propagation.

Elle rappelle que la situation est stable depuis un certain temps et que les derniers cas confirmés provenaient de l’extérieur de la région, ce qui lui fait croire que si de nouveaux cas se déclarent, ce sera en raison de la reprise des déplacements.

Il est maintenant permis de se déplacer au Québec, mais elle suggère de limiter les arrêts en chemin et d’appliquer des mesures sanitaires lors des visites. De plus, elle n'encourage pas le covoiturage.

Par ailleurs, la direction régionale de la Santé publique continue de faire environ 40 tests de dépistage par jour, avec un taux de positivité très faible. La stratégie de dépistage pourrait changer la semaine prochaine, notamment en dépistant les personnes qui se rendent dans une installation du CISSS pour recevoir un traitement.

Le dépistage dans les CHSLD n'a pour sa part révélé aucun cas positif. Dre Sobanjo affirme également qu'il sera bientôt possible dépister les personnes qui reviennent de l'extérieur de la région.

Messages de la PDG

Quant à la reprise de certaines activités, Caroline Roy indique qu’il sera maintenant possible d’être accompagnée lors d’une échographie obstétricale. Les personnes qui auraient pris un rendez-vous avant cette nouvelle mesure seront contactées pour leur dire qu’il sera possible d’avoir un accompagnateur.