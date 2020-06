Le projet de loi privé pour aider la construction de logements aux Îles est adopté

Le montant de total de l'aide aux promoteurs atteint deux millions de dollars.

Cette aide pourra prendre la forme de subventions, de crédits de taxes ou encore des prêts aux entrepreneurs qui souhaitent construire ou rénover des logements. L’aide maximale par projet est de 500 000 $.

La Municipalité a jusqu’en décembre 2026 pour profiter de ce programme.

La pénurie de logements pour les gens qui résident aux Îles à l’année est d’autant plus importante qu’on est en période de recrutement de main-d’œuvre pour différents secteurs aux Îles. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Taux d'inoccupation : 2017 : 0,6 %

2018 : 1.4 %

2019 : 1,9 %

équilibre : 3 % Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement

Sur l'archipel, il y a 100 immeubles qui ont plus de trois logements, dont 17 sont des HLM. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les municipalités ont le droit d’aider à construire des logements sociaux, mais pas ceux d’entrepreneurs privés. C’est pour cette raison que l’adoption de ce projet de loi privé était essentielle selon le maire Jonathan Lapierre,

Déjà, certains d'entre eux se sont manifestés. Il y a quelques promoteurs qui nous ont présenté des projets qui sont en phase de développement. On a lancé des appels d’offres publics pour se départir d’anciens arénas de Fatima. Il y a des promoteurs qui ont répondu à l’appel d’offres et qui vont aménager des logements dans cet immeuble-là. Mais, on veut aller plus loin.

C’est une centaine d’unités de logement qui manque. Oui, on veut susciter de l’intérêt auprès de promoteurs immobiliers. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Selon le maire Lapierre, des promoteurs voudraient modifier l'ancien Colisée Albin-Aucoin, situé à Fatima. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il faut le voir comme un outil qui va nous aider à convaincre des promoteurs immobiliers qui va nous aider à stimuler la construction d’unité de logement pour répondre aux besoins actuels et futurs du terroir des Îles , explique le maire Lapierre.

Gaspé a adopté un projet de loi similaire en décembre dernier, mais aussi pour la période de 2009 à 2015.

Ce programme a eu un impact. Le taux d’inoccupation est passé d’environ 0,5 % en 2009 à près de 6 % en 2014.